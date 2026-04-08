Samanta Schweblin ganó en España el nuevo Premio Aena de Narrativa, dotado con un millón de euros

Por fin se terminó el misterio: la ganadora de la primera edición del Premio Aena de Narrativa Hispanoamericana, dotado con un millón de euros, es la argentina residente en Berlín Samanta Schweblin, con su novela El buen mal. Los finalistas Marcos Giralt Torrente, Héctor Abad Faciolince, Nona Fernández y Enrique Vila-Matas, los cuatro finalistas, se llevaron 30.000 euros respectivamente.

Schwenlin es una de las autoras argentinas contemporáneas más reconocidas a nivel internacional. Nacida en Buenos Aires en 1978, se destacó primero como cuentista con libros como El núcleo del disturbio y Pájaros en la boca, donde consolidó un estilo preciso, inquietante y atravesado por lo fantástico y lo perturbador en lo cotidiano.

Su primera novela, Distancia de rescate, fue finalista del Premio Booker Internacional y luego adaptada al cine, lo que amplificó su proyección global. Su obra fue traducida a decenas de idiomas y distinguida con premios como el Ribera del Duero y el National Book Award en su categoría internacional, confirmando su lugar central en la literatura en español actual.

Un premio de estas características no podía entregarse sin pompa y circunstancia, así que La Tropa, empresa de eventos encargada de darle vida a este galardón, organizó una ceremonia en el Museo Marítim de Barcelona. A ella acudieron personalidades del mundo de la política española como Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible (del que depende AENA); Jordi Hereu, ministro de Industria y Turismo; Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, que dio unas palabras de bienvenida y Salvador Illa, president de la Generalitat de Catalunya, quien se encargó de las de despedida.

Por el photocall y las mesas de la sala en la que se desarrolló la ceremonia se pudo ver a integrantes del ámbito de la cultura como Rosa María Calaf, Arturo Pérez-Reverte, Javier Argüello, Pilar Eyre, Najat El Hachmi, Begoña Gómez Urzáiz, Paulina Flores, Jordi Soler, Carme Riera o Santiago Roncagliolo.

El jurado estuvo integrado por la escritora Rosa Montero como presidenta, así como por la escritora y traductora Pilar Adón, el poeta y filólogo Luis Alberto de Cuenca, el periodista y escritor Jorge Fernández Díaz, la periodista y escritora Leila Guerriero, y los escritores José Carlos Llop y Élmer Mendoza. Los secretarios, sin voz ni voto, han sido los periodistas Sergio Vila-Sanjuán y Jesús García Calero. Dos horas antes del anuncio de su resolución, Maurici Lucena, presidente de Aena, dio el discurso de apertura de un evento presentado por Martina Klein y Josep Cuní que tuvo hasta actuaciones.

La directora de arte Vanesa de la Haza firmó cinco intervenciones artísticas relacionadas con algún momento clave de los libros finalistas al Premio Aena de Narrativa Hispanoamericana. Por ejemplo, la dramaturga Alda Lozano ideó un monólogo en el que la actriz Nieves Soria dio vida a Josefina, la abuela de Marcos Giralt, una de las protagonistas de su novela Los ilusionistas.

Alex Gassent interpretó al piano una obra musical inspirada en el libro El buen mal, de Samanta Schweblin mientras que la actriz, dramaturga y premio nacional de Literatura Dramática Lola Blasco realizó una performance basada en Ryo, la hija del protagonista de Canon de cámara oscura de Vila-Matas. También hubo un dibujo en vivo firmado por Patricio Hidalgo al que acompañó la voz del actor y director chileno Benjamin Leiter que revivió al comandante Ramiro de Marciano, la novela de Nona Fernández. Cerró la ronda de acciones la coreógrafa y bailarina ucraniana Alina Sokulska con una coreografía basada en Ahora y en la hora de Héctor Abad Faciolince, ambientado en la guerra de Ucrania.