Paro en el Servicio Meteorológico Nacional por despidos: advierten impacto en vuelos, alertas y producción

Trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) iniciaron este martes un cese de actividades en todo el país en rechazo a una nueva ola de despidos que, según denuncian, compromete el funcionamiento del organismo y la seguridad de servicios clave.

La medida de fuerza comenzó en la sede central de la calle Dorrego y se extendió a distintas dependencias, en respuesta a un plan de ajuste que prevé la cesantía de más de 200 empleados antes del viernes 10 de abril. La decisión fue confirmada por el director del organismo, Antonio José Mauad.

Actualmente, el SMN cuenta con 980 trabajadores, de los cuales 780 son civiles. Con los despidos proyectados, que alcanzarían a unos 240 empleados, y la salida de otros 31 en condiciones de jubilarse, la planta se reduciría a poco más de 500 trabajadores civiles. Desde el sector advierten que ese número está muy por debajo de la dotación mínima necesaria, estimada en al menos 1.200 empleados.

El recorte impacta tanto en la sede central, donde se concentran 110 de los puestos afectados, como en la red de estaciones meteorológicas distribuidas en todo el país, que perdería otros 130 trabajadores. Según denuncian, esto podría generar “puntos ciegos” en la recolección de datos y afectar la precisión de los pronósticos.

Uno de los aspectos más sensibles es el impacto en la seguridad aeronáutica. El SMN provee información en tiempo real sobre variables como visibilidad, viento y presión atmosférica, fundamentales para despegues y aterrizajes. La interrupción de estos reportes podría derivar en demoras o cancelaciones de vuelos si no se garantiza el flujo de datos certificados.

Además, el organismo cumple un rol central en la emisión de alertas tempranas por fenómenos extremos como tormentas, inundaciones u olas de calor. Con menos personal, advierten, se vería limitada la capacidad de monitoreo y de respuesta ante emergencias, con posibles consecuencias sobre la población y sus bienes.

El impacto también alcanzaría al sector agropecuario, que depende de la información meteorológica para planificar siembras, cosechas y uso de recursos. “Sin datos precisos, aumentan los márgenes de error”, señalan desde el organismo.

Los trabajadores sostienen que, lejos de tratarse de una estructura sobredimensionada, el SMN ya funciona al límite, con áreas que dependen de horas extra para sostener turnos y garantizar la continuidad de los servicios durante las 24 horas.

CRM