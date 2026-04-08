Incidentes y tensión frente al Congreso durante el tratamiento de la Ley de Glaciares en Diputados

Los incidentes marcaron la jornada de protesta frente al Congreso mientras se debatía la modificación de la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados. En un clima de alta tensión, manifestantes ambientalistas y militantes de partidos de izquierda protagonizaron enfrentamientos con efectivos de la Policía de la Ciudad en pleno centro porteño.

El episodio más grave se registró en la intersección de Avenida de Mayo y 9 de Julio, donde las fuerzas de seguridad intentaron despejar la calzada para evitar cortes totales de tránsito. Según fuentes policiales, los uniformados avanzaron para obligar a los manifestantes a subir a la vereda, lo que derivó en empujones, corridas y momentos de desorden.

Como resultado de los disturbios, al menos una persona fue detenida acusada de participar en los desmanes. La situación se dio en simultáneo con el debate legislativo, lo que sumó presión a una jornada ya atravesada por fuertes cruces políticos dentro del recinto.

La tensión no fue un hecho aislado. Durante la mañana, otro foco de conflicto se produjo cuando activistas de Greenpeace escalaron el Monumento a los Dos Congresos y desplegaron banderas con consignas contra la reforma. Tras la intervención policial, siete manifestantes fueron demorados por contravenciones.

A lo largo del día, la protesta se mantuvo activa en las inmediaciones del Congreso, con una importante presencia policial destinada a contener posibles cortes y evitar que la movilización avanzara sobre arterias clave. La combinación de un debate sensible y la movilización en la calle derivó en un escenario de creciente conflictividad, con episodios que expusieron la tensión social en torno al tratamiento de la iniciativa.

Con información de agencias y medios

JIB