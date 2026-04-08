Irán celebra la “derrota aplastante” de EE.UU. e Israel tras el acuerdo de alto el fuego
El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán celebró el alto el fuego con EE.UU., que supone, a su entender, una “derrota histórica y aplastante” de EE.UU. e Israel, según la televisión iraní Press TV.
El Consejo, que funciona como órgano de asesoramiento del ayatolá, Mojtaba Jamenei, e integra a las figuras más importantes de la estructura institucional del país, ha defendido en un comunicado que Washington se ha visto obligado a aceptar la propuesta iraní de 10 puntos que incluye un alto el fuego permanente, el levantamiento de todas las sanciones y la retirada de las fuerzas de combate estadounidenses de la región.
El texto, dirigido a la “noble, grande y heroica nación de Irán”, afirma que la derrota de EE.UU. e Israel es innegable y que ahora “el enemigo no ve otra salida que someterse a la voluntad de la gran nación de Irán y del honorable Eje de la Resistencia”.
Según el comunicado, Estados Unidos aceptó una propuesta de 10 puntos que compromete fundamentalmente a Washington a no agredir a Irán; mantener el control iraní sobre el estrecho de Ormuz; aceptar el enriquecimiento de uranio; levantar todas las sanciones primarias y secundarias; indemnizar a Irán y retirar las fuerzas de combate de la región, además de detener la guerra “en todos los frentes”, incluyendo Líbano.
Estos son los diez puntos del plan presentado por Irán
- 1. Cese total de cualquier agresión contra Irán y los grupos de resistencia aliados.
- 2. Retirada de las fuerzas de combate estadounidenses de la región, prohibición de cualquier ataque desde bases contra Irán y abstención de adoptar despliegues militares ofensivos.
- 3. Tránsito diario limitado de buques por el estrecho de Ormuz durante dos semanas, bajo un protocolo de paso seguro supervisado y regulado por Irán.
- 4. Levantamiento de todas las sanciones primarias, secundarias y de las impuestas por la ONU contra Irán.
- 5. Compensación de los daños sufridos por Irán mediante la creación de un fondo de inversión y financiero.
- 6. Compromiso de Irán de no fabricar armas nucleares.
- 7. Reconocimiento por parte de Estados Unidos del derecho de Irán a enriquecer uranio y negociación sobre el nivel de enriquecimiento.
- 8. Aceptación por parte de Irán de negociar acuerdos de paz bilaterales y multilaterales con países de la región en función de sus intereses.
- 9. Extensión del principio de no agresión a todos los actores que hayan agredido a los grupos de resistencia.
- 10. Finalización de todas las resoluciones de la Junta de Gobernadores (del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA) y del Consejo de Seguridad (de la ONU), y aprobación de todos los compromisos en una resolución oficial de la ONU.
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