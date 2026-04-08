Irán celebra la “derrota aplastante” de EE.UU. e Israel tras el acuerdo de alto el fuego

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán celebró el alto el fuego con EE.UU., que supone, a su entender, una “derrota histórica y aplastante” de EE.UU. e Israel, según la televisión iraní Press TV.

El Consejo, que funciona como órgano de asesoramiento del ayatolá, Mojtaba Jamenei, e integra a las figuras más importantes de la estructura institucional del país, ha defendido en un comunicado que Washington se ha visto obligado a aceptar la propuesta iraní de 10 puntos que incluye un alto el fuego permanente, el levantamiento de todas las sanciones y la retirada de las fuerzas de combate estadounidenses de la región.

El texto, dirigido a la “noble, grande y heroica nación de Irán”, afirma que la derrota de EE.UU. e Israel es innegable y que ahora “el enemigo no ve otra salida que someterse a la voluntad de la gran nación de Irán y del honorable Eje de la Resistencia”.

Según el comunicado, Estados Unidos aceptó una propuesta de 10 puntos que compromete fundamentalmente a Washington a no agredir a Irán; mantener el control iraní sobre el estrecho de Ormuz; aceptar el enriquecimiento de uranio; levantar todas las sanciones primarias y secundarias; indemnizar a Irán y retirar las fuerzas de combate de la región, además de detener la guerra “en todos los frentes”, incluyendo Líbano.

Estos son los diez puntos del plan presentado por Irán