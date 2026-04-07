Los libros de abril: Borges, Carrère, la historia cultural del gato y textos inéditos de Sylvia Molloy

Con la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires como norte, las editoriales argentinas y los sellos extranjeros que distribuyen sus libros en el país anunciaron para abril la llegada de una gran cantidad de lanzamientos. Entre ellos, se destacan novelas, cuentos, biografías y ensayos. Entre muchos otros, a lo largo de todo el mes aterrizarán en las librerías títulos de autores y autoras como Jorge Luis Borges, Sylvia Molloy, Emmanuel Carrère, Margaret Atwood, Roberto Bolaño, Guillermo Martínez, Santiago Craig e Inés Ulanovsky.

1. Borges completo. En coincidencia con el aniversario de los 40 años de su fallecimiento, que se conmemoran en junio, la multinacional Penguin Random House decidió lanzar este mes tres tomos que agrupan la obra de Jorge Luis Borges: Cuentos completos, Ensayos completos y Poesía completa. Los tres libros salen a través del sello Sudamericana.

“Los cuentos de Jorge Luis Borges constituyen uno de los capítulos fundamentales de la literatura del siglo XX porque son un modo de exploración intelectual y estética en el que conviven el rigor de la construcción y la invención metafísica, la erudición y el enigma, el pensamiento y la fábula. Este volumen reúne, en orden cronológico, todos los libros de cuentos de Borges”, señalaron desde la editorial sobre el primero de los lanzamientos.

“Los nueve libros reunidos en este volumen recorren la trayectoria de Borges como ensayista que convierte la crítica en una forma de creación, y la erudición en arte. En ellos se despliegan sus principales preocupaciones intelectuales: la naturaleza del tiempo, el infinito, la identidad, la lectura y la tradición literaria. La amplitud de sus intereses y la originalidad de sus hallazgos transformaron el ensayo en una de las formas más personales de su obra y permiten seguir la evolución de su pensamiento: del fervor vanguardista al escepticismo lúcido. Borges hace de la lectura una forma de descubrimiento, y del ensayo una práctica de inteligencia imaginativa”, informaron, en tanto, sobre el segundo de los títulos.

Los libros Cuentos completos, Ensayos completos y Poesía completa, de Jorge Luis Borges, salieron por Sudamericana.

2. Koljós, de Emmanuel Carrère. Un título muy esperado del autor francés, que ya viene cosechando elogios y gran repercusión en todo el mundo. “Koljós es el libro más íntimo de Emmanuel Carrère: un apasionante relato familiar que arranca con el funeral de Estado de su madre, Hélène Carrère d’Encausse, figura mayor de la vida intelectual francesa, primera mujer al frente de la Academia y reconocida autoridad en el estudio de la historia rusa. Su muerte en 2023 impulsará al autor a revisar una colección de archivos, cartas y fotografías que su padre había recopilado a lo largo de su vida, y que constituyen el punto de partida de esta investigación: una genealogía, profundamente entrelazada con algunos de los grandes conflictos del siglo XX, que va de Tiflis a París, de la Rusia prerrevolucionaria a la Ucrania actual”, adelantó la editorial Anagrama sobre este lanzamiento.

“Carrère reconstruye así el recorrido de sus bisabuelos, los Zurabishvili, burgueses ilustrados que se exiliaron de Georgia tras la Revolución bolchevique; al errático abuelo Georges, marcado por la pobreza, el derrotismo y una colaboración con los ocupantes alemanes nunca del todo esclarecida; y, sobre todo, la ascensión imparable de Hélène, brillante, severa, rigurosa y a menudo impenetrable; personalidad legendaria y polémica cuyo legado y complejidad condicionan a quienes la rodean. También redescubre la discreta figura de su padre, Louis, un personaje apacible y humilde siempre a la sombra de Hélène, que ofrece un contrapunto afectivo a la austeridad materna”, agregaron desde el sello.

Koljós, de Emmanuel Carrère, salió por Anagrama. Con traducción de Juan de Sola.

3. Amigos, de Sylvia Molloy. “En abril, llega una de nuestras novedades más esperadas: Amigos, de Sylvia Molloy. Con edición, prólogo y notas de Adriana Amante, el libro presenta una antología de ensayos largamente preparada por Sylvia Molloy, escritos después de la muerte de algunas de sus amistades más cercanas: José Bianco, Victoria y Silvina Ocampo, Enrique Pezzoni, Manuel Puig, y Jorge Luis Borges”, adelantaron desde Eterna Cadencia editora sobre este lanzamiento.

“Un libro construido a partir de un sistema de vínculos personales y entrañables pero, sobre todo, por una mirada generosa y profunda que logra retratar los gestos, la vida y el estilo de lxs artistas a partir de su singularidad. Se trata de textos que, como sostiene Adriana Amante, ‘no están tan marcados por la pena que produce la pérdida sino por una memoria que, más que por lo que se va con la muerte, se mueve aguijoneada por la recreación de anécdotas’”, detallaron desde la editorial.

El libro reúne también una selección del intercambio epistolar de Sylvia Molloy que, a través de anécdotas y recuerdos, presenta dos décadas intensas en la Argentina: las del sesenta y el setenta. Así, se suman a la constelación Edgardo Cozarinsky, Ivonne Bordelois, Héctor A. Murena, Severo Sarduy, Adolfo Bioy Casares y Esmeralda Almonacid, entre otros y otras artífices en años clave de la historia de la literatura latinoamericana.

“Amor, política, trabajo, literatura, teatro, cine, ciudades y miedos son algunos de los temas que circulan en los ensayos y las cartas, y permiten acercarnos a lo que Adriana Amante define como modo Molloy: una variante crítica de la autobiografía que reconoce cómo ‘la mediación transforma ciertos materiales de la propia vida en artificios de la literatura’”, señalaron desde Eterna Cadencia.

Amigos, de Sylvia Molloy, salió por Eterna Cadencia Editora.

4. Las fotos, de Inés Ulanovsky. “Anunciamos la edición definitiva de un pequeño clásico de estos últimos años: el hermoso y delicado artefacto literario titulado Las fotos, de la fotógrafa, escritora y docente Inés Ulanovsky (Buenos Aires, 1977). A partir de fotos encontradas y de su trabajo en archivos públicos y privados, Ulanovsky escribe unas breves historias que conectan vidas e imágenes de una manera absolutamente fascinante. Una colección visual de recuerdos que va desde las fatalidades individuales hasta los destinos trágicos, las casualidades de película y los grandes acontecimientos de la historia de nuestro país. Esta edición incluye un nuevo capítulo protagonizado por Alicia Sanguinetti y un epílogo que actualiza las historias al día de hoy”, informaron desde Blatt & Ríos sobre esta publicación de abril.

“Cuando escribe, Inés Ulanovsky parece estar leyendo fotografías: deliberadamente lacónica, es realista en cuanto no se va en metáforas que opaquen la desnudez del objeto (o es fiel a esos fotógrafos de redacción que sueñan con que las notas sean cortas para que su obra luzca más grande). Cuando fotografía, o elige fotografías, deja sin palabras, precisamente porque lo que muestra cuenta una historia que parece hablar hasta por los codos”, escribió María Moreno sobre este libro.

Las fotos, de Inés Ulanovsky, llega este mes a través del sello Blatt & Ríos.

5. Un crimen dialéctico, de Guillermo Martinez. “Un joven doctor en ciencias, con un pasado de militancia revolucionaria, es convocado por sus antiguos camaradas para cumplir una ‘misión de sangre’ que puede cambiar el destino de las elecciones presidenciales en la transición de una dictadura militara la democracia. La misión lo obliga a interrumpir un reporte científico sobre un experimento de neurociencias que probaría que el libre albedrío no existe. Este informe se entrelaza de a poco con los dilemas que debe enfrentar el protagonista al convivir con su víctima, con las interferencias y perturbaciones imprevistas del amor y con el plan que concibe con la paciencia de un ajedrecista. Guillermo Martínez expande con maestría inigualable el género del ‘policial filosófico’, tal como había hecho con sello propio en Crímenes imperceptibles, Los crímenes de Alicia y La muerte lenta de Luciana B. En un cruce deslumbrante de diferentes cosmovisiones, pone en juego un asombroso registro de lenguajes que van del literario al científico, pasando por el religioso, el filosófico y el político”, se lee en la contratapa de este libro del escritor argentino que este mes publica Seix Barral.

Un crimen dialéctico, de Guillermo Martinez, salió por Seix Barral.

6. Lecciones de arte contemporáneo y latinoamericano, de Andrea Giunta. “¿Qué ven?. Con esta pregunta llana, pronunciada ante la imagen proyectada del Guernica de Picasso, Andrea Giunta iniciaba una de sus clases en la carrera de Artes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Los estudiantes solían responder con ideas generales: la guerra, la violencia. Rara vez mencionaban el caballo, el toro, las tres mujeres huyendo, el soldado caído. De esa dificultad para describir lo que realmente está ante los ojos sin anteponer aquello que sabemos y creemos por sentido común nace la certidumbre que recorre este libro: partir de la obra, describirla antes que interpretarla, e investigar los contextos y los conceptos después. Lecciones de arte contemporáneo y latinoamericano reúne tres clases dictadas en la UBA. Las dos primeras son las lecciones inaugurales de sus materias: Problemas de Arte Moderno y Contemporáneo, y Problemas de Arte Latinoamericano. Allí la autora, una de las historiadoras del arte más influyentes de América Latina, revisa críticamente conceptos como vanguardia, canon o manifiesto; va a contrapelo de una historia del arte que naturalizó la ausencia de artistas mujeres, afrodescendientes y de pueblos originarios; y propone marcos comparativos que cruzan el arte internacional con el latinoamericano cuestionando jerarquías cuya genealogía ella misma se encarga de desmontar. La tercera clase es la de clausura: la última que dictó después de haber formado a varias generaciones de estudiantes, en la que reconstruye su itinerario intelectual y la formación de su biblioteca, y piensa el presente y el futuro de las humanidades en un momento de ofensiva política contra ellas”, informaron desde Siglo XXI Editores sobre esta publicación.

Lecciones de arte contemporáneo y latinoamericano, de Andrea Giunta, salió por Siglo XXI Editores.

7. El nombre de todos los sonidos del bosque, de Santiago Craig. “Un padre puede saber el nombre de todos los sonidos del bosque. Alguien, una Noche de Reyes, transformarse en otro y convertir la ficción y la impostura en destino. Puede un chico sentarse en una hamaca, romper un récord mundial, y armar en ese bamboleo una vida distinta a las otras posibles. Una mujer escuchar lo que dice su hijo recién nacido y escribir cartas desde el campo a un mundo que se desvanece. Pueden las tardes pasarse remontando en el aire a un perro o un cohete raspar el cielo a la vez que una vida se derrumba. Santiago Craig crea en El nombre de todos los sonidos del bosque, su nuevo libro de relatos, historias y personajes que vuelven íntimo y posible lo extraordinario. Reconocida como una de las más originales y sólidas de la narrativa contemporánea argentina, la escritura de Craig se ofrece generosa para que quienes se adentren en ella encuentren nuevas formas de nombrar la belleza y la desolación del tiempo extraño que nos toca transitar”, se lee en la contratapa de este libro que llega de la mano de la editorial Tusquets.

El nombre de todos los sonidos del bosque, de Santiago Craig, salió por Tusquets.

8. El tigre en la casa. Una historia universal del gato, de Carl Van Vechten. “Abril llega con una gran noticia para los amantes de los felinos domésticos y de los libros singulares: la reedición de El tigre en la casa. Una historia universal del gato. Todo lo que puede decirse sobre los gatos está dicho en este libro de la manera más inteligente y hermosa. Publicado en 1920, Carl Van Vechten –una figura hoy olvidada pero de gran relevancia intelectual en las primeras décadas del siglo XX estadounidense– despliega aquí un talento literario incomparable para hablar de un asunto considerado menor en su época”, informaron en un comunicado desde la editorial Sigilo.

“Mucho más que un libro sobre gatos, El tigre en la casa es una exploración profunda de la figura de este animal en la literatura, la pintura, la música, la religión y la historia, llena de datos curiosos y anécdotas encantadoras. Por eso se convirtió en un clásico en lengua inglesa y en una referencia ineludible sobre el tema”, agregaron desde el sello.

El ensayo El tigre en la casa. Una historia universal del gato, de Carl Van Vechten, salió por Sigilo.

9. Belleza y felicidad. Autobiografía de una amistad, de Fernanda Laguna y Cecilia Pavón. “Tras un viaje iniciático a Salvador de Bahía, a fines de los años 90, Cecilia Pavón y Fernanda Laguna, dos veinteañeras flechadas por la poesía, abren Belleza y Felicidad: un espacio que marcará como pocos la escena artística argentina. Entre 1999 y 2001, la esquina de Almagro expone obras que artistas reconocidos montan minutos antes de abrir, junto a los dibujos de las vecinas y las baratijas que las anfitrionas compran en el barrio de Once. Re-galería de arte, editorial queer en fotocopias, teatro contagioso del entusiasmo: ByF se convierte en escenario ineludible del under y refugio de los arrinconados por la feroz crisis económica y política. En este libro, las autoras retoman el código epistolar que cultivaron décadas atrás y recuperan los episodios míticos de toda una generación reunida alrededor de un arte accesible, popular y festivo en medio de la debacle. En sus palabras, la fundación de una ‘Escuela para revertir la soledad’”, se lee en la contratapa de esta publicación, que llega este mes de la mano del sello Reservoir Books.

Belleza y felicidad. Autobiografía de una amistad, de Fernanda Laguna y Cecilia Pavón, salió por Reservoir Books.

10. Montoneros: una historia visual, de María O’Donnell. “En una década, Montoneros pasó de imponerse como la guerrilla urbana más poderosa del continente americano a extinguirse. ¿Cómo sucedió? Desde que irrumpió en escena con el secuestro y el asesinato de Aramburu hasta su desintegración al inicio de los ochenta, marcó un tiempo que sigue generando preguntas, controversias y lecturas encontradas. Después de tres libros centrados en episodios puntuales —Born, Aramburu y Born y Quieto—, María O’Donnell recorre en este trabajo el arco completo de la organización que llegó a convertirse en un movimiento de masas, e incluso a rozar el poder. Fotografías, documentos y testimonios gráficos producto de una investigación formidable revelan cada episodio en la trayectoria del grupo armado y lo ubican en el contexto de la época en la Argentina y en América Latina”, adelantaron desde Planeta sobre esta publicación.

Montoneros: una historia visual, de María O’Donnell, salió por Editorial Planeta.

11. Notas para una autobiografía. Entrevistas 1975-2003, de Roberto Bolaño. “Las entrevistas reunidas aquí trazan un recorrido por la figura y la obra de Roberto Bolaño que es al mismo tiempo biográfico e intelectual. Encontramos al escritor joven, combativo, situado en el territorio de la poesía y mostrando un fervor absoluto por la literatura. Poco a poco se transforma: aparece el narrador, el lector voraz, el escritor que reflexiona sobre el oficio, el estilo, el riesgo, la disciplina y el trabajo diario. En las piezas finales, Bolaño habla ya desde el reconocimiento, pero sin complacencia: desconfía de los premios y la posteridad, relativiza el éxito, y vuelve una y otra vez a la literatura como forma de vida. Este volumen ofrece la posibilidad de escuchar en primera persona a uno de los más grandes escritores de las últimas décadas. Su voz no está reconstruida por biógrafos, su imagen no está filtrada por la crítica. Es un autor que se explica y se expone. Leer estas entrevistas equivale a asistir a una larga conversación interrumpida por los años, los viajes y los cambios de contexto, pero sostenida por la convicción de que la literatura es un asunto serio, peligroso y vital”, señalaron desde la editorial Alfaguara sobre este lanzamiento de abril.

Notas para una autobiografía. Entrevistas 1975-2003, de Roberto Bolaño, salió por Alfaguara.

12. Plaza mágica, de Álvaro Abós. El sello argentino Adriana Hidalgo anunció para este mes el lanzamiento del libro Plaza mágica, del periodista y escritor argentino Álvaro Abós. Se trata, según sus editores, de “un encantador recorrido histórico, arquitectónico y cultural sobre la Plaza San Martín y los personajes que dieron forma y frecuentaron este espacio de la vida porteña”.

“Leyendo este libro nos enteramos, entre otras cosas, de que la Plaza San Martín fue sede de una Plaza de Toros a principios del siglo XIX, que durante mucho tiempo estuvo emplazado allí el Pabellón de vidrio y hierro con el que la Argentina asistió a la Exposición Universal de París de 1889 y también del origen de los palacios que rodean la plaza, como el Plaza Hotel -que en su momento fue, con 9 pisos, uno de los edificios más altos de Buenos Aires-, el Palacio Paz (Círculo Militar), el Palacio Anchorena (Cancillería) o la Basílica del Santísimo Sacramento. Pero también de historias como la de Cora Kavanagh, quien financió el majestuoso rascacielos que lleva su apellido con la intención de vengarse, al parecer, de la madre de un hombre que amó y con el que no la dejaron casarse; o de la huella que dejó la plaza en varios personajes como Jorge Luis Borges, que vivía muy cerca y le dedicó un poema incluido en Fervor de Buenos Aires; Witold Gombrowicz, quien mantuvo allí encuentros furtivos con un lustrabotas, o Mario Benedetti , que se refugiaba para leer bajo sus árboles en sus años de exilio porteño. También hay anécdotas con los poetas Alberto Girri y Héctor Viel Temperley o con el padre Mugica”, apuntaron desde la editorial.

Plaza mágica, de Álvaro Abós, es una novedad de Adriana Hidalgo Editora.

13. El ángel literario, de Eduardo Halfon. “En estas páginas, la realidad se desdibuja para dar paso a un universo donde la tinta cobra vida. Halfon desciende por los laberintos de la creación literaria, donde los ecos de Hesse, Capote y Hemingway se entrelazan con la búsqueda incesante de una voz propia. Un duende, o quizá un ángel, guía al autor por senderos insospechados, revelando que la literatura es un espejo donde nos reconocemos. A través de un entramado de fragmentos narrativos, recuerdos personales y evocaciones, el autor compone un mosaico poético de los momentos fundantes de su escritura. Entre cafés silenciosos y ciudades que respiran historias, este libro se construye fragmento a fragmento, como un palimpsesto revelaciones”, adelantaron sobre este libro desde el sello Godot.

“Escribo para que me lean, creo recordar que dijo en algún momento Oscar Wilde. Pero dígame, señor Wilde, le objetaría yo si pudiese, ¿por qué quiere usted que lo lean? Y el señor Wilde, audaz, monumental, con su genio irónico siempre afinado, probablemente me respondería que quiere que lo lean para así poder seguir escribiendo. Creo que no hay mejor cierre que ese”, se lee en las páginas de esta publicación.

El ángel literario, de Eduardo Halfon, salió por Ediciones Godot.

14. Cinco miradas sobre Estados Unidos. La editorial Gris Tormenta publica este mes el libro Cinco miradas sobre Estados Unidos, un nuevo título de su colección Miradas, en el que la escritora argentina Mariana Enriquez selecciona textos de Maya Angelou, Truman Capote, Michael Herr, Jack Kerouac y Charles Manson para construir una imagen fragmentaria, inquietante y profundamente personal del país norteamericano.

“Más que una antología, el libro propone una lectura: una forma de recorrer Estados Unidos a través de sus tensiones —violencia, celebridad, guerra, contracultura, marginalidad— desde la mirada de una de las escritoras más relevantes de la literatura contemporánea en español. En su texto de presentación, Enriquez explora sus vínculos con ese territorio —literarios, musicales, cinematográficos— y traza las razones íntimas y críticas que sostienen su selección. Juntos, estos textos configuran una suerte de montaje: una proyección parcial, contradictoria y fascinante de Estados Unidos vista desde la sensibilidad de Mariana Enriquez”, informaron desde la editorial.

Cinco miradas sobre Estados Unidos, con selección y prólogo a cargo de Mariana Enriquez, salió por el sello Gris Tormenta.

15. Un mal salvaje, de J.M. Coetzee y Fabián Martínez Siccardi. “La construcción de los Estados del hemisferio sur se sostiene sobre una pregunta urgente: ¿sobre qué violencias edificaron su prosperidad? El exterminio, la esclavitud y el silenciamiento de los pueblos originarios atraviesan las tramas nacionales que recorren J. M. Coetzee y F. M. Siccardi, trazando una inédita línea de reflexión Sur-Sur. Entre el ensayo y la literatura, los autores entrecruzan memorias personales y narraciones históricas que impugnan los relatos heroicos de fundación nacional y restituyen la palabra de las voces borradas.Coetzee examina la violencia ejercida contra los pueblos khoi y san en Sudáfrica, el genocidio perpetrado por el Imperio alemán en Namibia a comienzos del siglo XX y la persecución sistemática de los pueblos aborígenes australianos. Siccardi recorre la historia de la violencia colonial en la Pampa y la Patagonia argentinas, desde mediados del siglo XVIII hasta la llamada Conquista del Desierto, y muestra cómo el Estado y sus imaginarios se forjaron sobre la exclusión indígena”, se lee en la contratapa de esta publicación, que llega a través del sello Random House.

Un mal salvaje, de J.M. Coetzee y Fabián Martínez Siccardi, salió por Random House.

16. Una sombra voraz y La obra, de Mariano Pensotti. Este libro, publicado este mes por la editorial Paripé, reúne dos textos del reconocido dramaturgo y director teatral argentino Mariano Pensotti: Una sombra voraz y La obra.

“Una sombra voraz –actualmente en cartel en la sala Dumont 4040, con las actuaciones de Patricio Aramburu y Diego Velázquez, y que fue estrenada originalmente en el Festival d’Avignon en 2024– cuenta la historia de Julián, un joven de mediana edad que emprende el ascenso del macizo Annapurna, en la cordillera del Himalaya, donde su propio padre murió décadas atrás sin poder completar la hazaña; y de Manuel, un actor con la carrera estancada al que le encargan retratar la historia de Julián en el cine”, informaron desde la editorial sobre este texto.

“La obra, en tanto – que se reestrenará a fines de junio en el Teatro Alvear de Buenos Aires–, narra el derrotero de Simon Frank, un judío polaco que sobrevivió a los campos nazis y que en 1962, años después de su llegada a la pequeña localidad argentina de Coronel Sívori, comienza a construir decorados que reproducen fielmente los lugares de su vida en Polonia, convirtiendo a los habitantes del lugar en el elenco de su obra autobiográfica; y del director teatral Walid Mansour, quien decide poner en escena toda la historia junto a cinco habitantes del mismo lugar”, agregaron desde el sello.

El libro que reúne los textos teatrales Una sombra voraz y La obra, de Mariano Pensotti, salió por Paripé Books.

17. Los diarios de Emilio Renzi, de Ricardo Piglia. “En este compendio está reunido el proyecto monumental de Ricardo Piglia, los tres volúmenes de Los diarios de Emilio Renzi. Escritor y alter ego que aparece y reaparece en sus novelas, fugazmente o con mayor protagonismo, surge de un juego de espejos que arranca del nombre completo del autor: Ricardo Emilio Piglia Renzi”, adelantaron sobre este libro desde Anagrama.

“La publicación de estos diarios fue aclamada tanto por crítica como por lectores. Tras una espléndida trayectoria, que incluye novelas, cuentos y varios volúmenes de ensayos imprescindibles, Ricardo Piglia volvió la vista atrás y rescató los diarios escritos a lo largo de más de medio siglo, entre 1957 y 2015, a los que también incorporó algunos textos directamente vinculados a ellos. Piglia dejó anotada de forma minuciosa, compulsiva y apasionada la exploración de un periplo vital y creativo, marcado por las indagaciones en la escritura y sus mecanismos, así como por las reflexiones sobre la literatura a través de lecturas muy diversas. La obra diarística de Emilio Renzi está escrita por un maestro de las letras latinoamericanas y constituye, desde el momento de su publicación, un clásico imprescindible del género”, agregaron desde la editorial.

El libro que reúne los tres volúmenes de Los diarios de Emilio Renzi, de Ricardo Piglia, salió por Anagrama.

18. El viaje inútil, de Camila Sosa Villada. “Escribo para poder decir las imágenes que poblaron mi infancia. También para decir la lucha de mi familia en contra de la pobreza, una pelea que nos devastó y nos enfermó de rencores y desamor e indiferencia, todos contra todos”, dice Camila Sosa Villada en este ensayo en clave autobiográfica.

“El viaje inútil es, sin dudas, su libro más íntimo. Descarnado y con una intensidad y rabia inusuales, es al mismo tiempo vitalidad y poesía. Una pieza literaria que se permite reflexionar sobre las huellas de la historia personal en la escritura, y proyecta la dimensión de la literatura de Camila. Un relato autobiográfico intenso e inolvidable, con los referentes y las claves de la escritura de Camila Sosa, el nuevo huracán literario latinoamericano. Una adolescente muy particular vive su primer amor y descubre, tras la agitación del corazón, las dificultades de convertirse en adulta”, detallaron sobre esta publicación que salió originalmente en 2018 y ahora es reeditada a través de Tusquets.

La nueva edición de El viaje inútil, de Camila Sosa Villada, salió por Tusquets.

19. El alfabeto natural, de Pablo Gianera. “En El alfabeto natural, Pablo Gianera, especialista en estética, indaga en el concepto de belleza a partir del paisaje, el lugar en donde se encuentran la naturaleza y el hombre. El paisaje se convierte de esta forma en un alfabeto natural a través del cual el hombre atribuye a la naturaleza algunos aspectos que se pueden leer. Un nuevo ensayo breve del autor de Persecución de la belleza para los amantes de la filosofía y las artes en general”, informó Adriana Hidalgo Editora sobre este lanzamiento.

El ensayo El alfabeto natural, de Pablo Gianera, salió por Adriana Hidalgo Editora.

20. Los conocedores, de Mircea Cărtărescu. “Una obra de tres relatos que contiene el vértigo y la belleza inabarcables de la trilogía que cambió la literatura europea contemporánea: Cegador, de Mircea Cărtărescu. En Los Badislav asistimos a la huida de un clan arcaico a través de un paisaje que parece surgido del Apocalipsis, habitado por ángeles, demonios y criaturas cuya existencia trasciende toda lógica. El circo nos devuelve a la Bucarest de los sesenta, convertida aquí en un organismo vivo. Un niño —el propio Mircea— asiste a un espectáculo donde escarabajos gigantes, alfombras que esconden secretos de Estado y niñas con alas de mariposa se funden en un relato de memoria y revelación. Finalmente, La boda arrastra al lector hasta el lago de Como, durante la boda del conde Witold Csartarowsky: un aquelarre de figuras mitológicas, delirios y recuerdos donde los límites entre el tiempo, el sueño y la materia se disuelven para siempre”, se lee en la contratapa de esta publicación que llega al país a través del sello Impedimenta.

Los conocedores, de Mircea Cărtărescu, fue publicado por Impedimenta.

21. Un cactus en el medio, de Lila Bendersky. Un cactus en el medio, de Lila Bendersky. “La primera vez que leí Un cactus en el medio, ya desde el primer capítulo, sentí el pinchazo. Una suerte de emoción sin nombre que te sienta frente a un paisaje desprovisto de esperanza, pero plagado de redención. Y no fue la historia inmensamente conmovedora que trajo Lila, ni su prosa limpia y precisa retratando frescos de una época. O quizá sí, también fue eso, pero el pinchazo vino sobre todo de su voz narrativa. Un concepto misterioso, pero inconfundible cuando te lo encuentras. Este libro, pequeño y grandioso, te lleva al lugar exacto donde esa emoción innombrable se anida”, señala la escritora Margarita García Robayo sobre esta publicación que se lanza este mes a través del sello Vinilo.

“Florencia, con siete años, muere de meningitis bacteriana un 31 de diciembre y ese día cambia para siempre la historia de su familia. Años más tarde, su hermana —que nació después de aquella pérdida— se anima a abrir la caja fuerte de los secretos familiares. Lila Bendersky reconstruye, un poco como narradora, un poco como periodista, y sobre todo como hija y hermana, la vida breve de esa nena a la que nunca llegó a conocer. Los veranos en Punta del Este, la familia numerosa, los años 90: Un cactus en el medio es también el retrato de una clase y de sus costumbres. Un libro vibrante, cargado de emoción y de peripecia, para el que Bendersky entrevistó a amigos, familiares y testigos de aquella tragedia que fue, de algún modo, la condición para que ella esté hoy aquí. ‘Tenemos que tener otro hijo’, le dijo su padre a su madre luego de la tragedia. Esa hija nació, y este es el libro que escribió”, detallaron desde la editorial.

Un cactus en el medio, de Lila Bendersky, salió por Vinilo.

22. Sinceramente, de Margaret Atwood. “Dotado de la fuerza serena y deslumbrante que caracteriza toda su obra, Sinceramente —uno de los libros más recientes y celebrados de Margaret Atwood— refleja la extraordinaria vitalidad de una autora capaz de reunir emoción, lucidez y humor en un equilibrio magistral. Reconocida en todo el mundo por novelas como El cuento de la criada y por una trayectoria que ha explorado todos los géneros literarios, Atwood ilumina aquí la experiencia humana con una mirada tan aguda como penetrante. En estos poemas, la escritora canadiense reflexiona sobre la pérdida, el paso del tiempo, el envejecimiento y la memoria, sin renunciar al deseo, el amor o la persistencia del asombro”, informaron en un comunicado desde Salamandra sobre este poemario de la escritora canadiense.

Sinceramente, de Margaret Atwood, salió por el sello Salamandra.

23. El eco fantasmal de un koto, de Natsume Sōseki. Esta novedad editorial llega este mes a través del sello Nórdica Libros. “El eco fantasmal de un koto, uno de los relatos menos conocidos de Natsume Sōseki, es la historia del narrador, que está a punto de casarse y se ve sugestionado por la supersticiosa anciana que cuida su casa, quien le habla de una maldición que pondrá en juego la vida de su prometida si no la abandona. En esta nouvelle, que desemboca en un sorprendente desenlace, se mezclan soberbiamente episodios fantasmagóricos con otros que desbordan comicidad y costumbrismo”, informaron desde la editorial.

El eco fantasmal de un koto, de Natsume Sōseki, salió por el sello Nórdica Libros.

24. Lo que traemos del olvido. Un ensayo sobre el archivo, de Sergio Wolf. Lo que persiste, lo que se borra, lo que resiste. El archivo no es solo lo que permanece, también es lo que falta, aquello que emerge como una forma de lucha contra el olvido. Wolf se interna en esas ruinas, en las múltiples dimensiones de ese espacio físico, simbólico y artístico, en ese territorio delicado donde las huellas del pasado se debaten entre desaparecer y subsistir. Desde los archivos estatales hasta las cajas anónimas de papeles personales, este ensayo indaga sobre el significado de archivar como modo de custodiar restos, de interrogar el pasado desde el presente y de imaginar un futuro posible·, informaron desde Ediciones Godot sobre esta publicación.

“La memoria y las memorias habitan las personas y las casas y las cosas, se acumulan sobre los cuerpos y las cosas. Están ocultas o son ocultadas. El mundo no se puede narrar sin el fuera de campo, sin entender el doble fondo de todo relato, sin entender que el doble fondo propone una salida del laberinto”, señala el autor del libro en sus páginas.

Lo que traemos del olvido. Un ensayo sobre el archivo, de Sergio Wolf, salió por Ediciones Godot.

25. Fútbol argentino, de Osvaldo Bayer. Según informaron desde Siglo XXI Editores, que sigue rescatando y publicando la obra completa de Osvaldo Bayer, este libro propone “un recorrido por la historia del fútbol en nuestro país, que combina jugadas memorables, retratos de ídolos, y los entramados sociales, políticos y económicos detrás del deporte. Ideal para pensar el fútbol y el Mundial desde nuestras coordenadas”.

Fútbol argentino, de Osvaldo Bayer, salió por Siglo XXI Editores.

26. Introducción a la amistad, de Andrés Gallina y Matías Moscardi. “‘Amigos del siglo pasado’, ‘Poesía de los 90’, ‘A vos, amigo’: esos podrían ser algunos de los títulos de este libro, que hace algo muy difícil y lo hace como si fuera sencillo: narrar el paso del tiempo, los hitos dramáticos, pero también los pequeños detalles. De una ternura filosa, entre naif y sarcástica, este es otro mojón en el camino que Gallina y Moscardi vienen profundizando, una dupla creativa que, en cada libro, parece inventar una manera de escribir”, escribió Mauro Libertella sobre esta publicación de Vinilo Editora.

“Los años 90, entonces. Ahí nos lleva este tren de alta velocidad de la memoria, a una época fundante en la que Andrés Gallina y Matías Moscardi conocieron aquellas cosas que forjaron su manera de ser, sus gustos, su relación con el mundo. Figuritas Cromy, Basuritas, el Street Fighter, los tatuajes, los Bicivoladores, las cartas por correo, los chicles Bazooka, las revistas en papel, la Colonia Paco: una década es también un inventario de objetos, e Introducción a la amistad se apoya en ese recuento para activar los sentidos. Escrito entre dos autores de la misma generación, este libro está estructurado en capítulos narrados por uno y por otro, y el efecto de lectura es muy singular: ya no sabemos quién toma la palabra, porque las experiencias profundas siempre se terminan pareciendo. Dos chicos que atraviesan esa interzona del fin de la niñez y se conocen cuando ya más o menos saben quiénes quieren ser. Esa es la historia, el arco de este libro, que es también un ensayo sobre la amistad y la larga risa de todos esos años”, informaron desde la editorial.

Introducción a la amistad, de Andrés Gallina y Matías Moscardi, es una novedad del sello Vinilo.

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