Trump aplazó el ataque a Irán y Teherán confirmó la tregua con negociaciones a partir del viernes en Pakistán

Donald Trump, anunció este martes en redes sociales que, tras mantener conversaciones con autoridades paquistaníes, decidió aplazar dos semanas el ataque contra infraestructuras críticas iraníes que había amenazado ejecutar este martes si Teherán no reabría el estrecho de Ormuz y que ambas partes se han comprometido de momento a un alto el fuego durante este periodo de tiempo.

Por su parte, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán confirmó el cese el fuego bilateral con Estados Unidos, anunciado previamente por el presidente Donald Trump, e informó de que habrá negociaciones para un acuerdo de paz en Islamabad, la capital de Pakistán, a partir de el 10 de abril y durante las dos semanas que dure el alto de las hostilidades.

En un comunicado publicado en la red Truth Social, el mandatario estadounidense expresó: “Tras conversaciones con el Primer Ministro Shehbaz Sharif y el Mariscal de Campo Asim Munir de Pakistán, en las que me pidieron que detuviera el ataque esta noche contra Irán, y siempre que la República Islámica de Irán acepte la APERTURA COMPLETA, INMEDIATA y SEGURA del Estrecho de Ormuz, accedo a suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante dos semanas. ¡Será un alto el fuego bilateral!”

“El motivo es que ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares y estamos muy avanzados en la negociación de un Acuerdo definitivo sobre la PAZ a largo plazo con Irán y la PAZ en Oriente Medio”, destacó.

“Recibimos una propuesta de 10 puntos de Irán y creemos que constituye una base viable para la negociación. Estados Unidos e Irán han acordado casi todos los puntos de controversia anteriores, pero dos semanas permitirán finalizar y concretar el Acuerdo”, agregó Trump.

“En nombre de los Estados Unidos de América, como Presidente, y también en representación de los países de Oriente Medio, es un honor que este problema de larga data esté cerca de resolverse”, concluye el comunicado de Trump.

Con información de agencias

JIB

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