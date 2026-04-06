Caputo defendió la economía, definió como “bárbaro” a Adorni y Quirno lo elogió: “Se pasea desnudo con Majul”

El ministro de Economía Luis Caputo defendió este domingo la marcha de la economía en la Argentina, apoyó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, apuntó contra el periodismo —en sintonía con el fin de semana de furia de Javier Milei en redes sociales contra la prensa— e hizo referencia a sus últimas declaraciones públicas y las polémicas con otros economistas:“Digo lo que me sale”, afirmó. Aunque aclaró que, en esos casos, no habla “como un político, sino como un ciudadano más y creo que eso se valora”.

Caputo sostuvo que “Lo de Adorni no afecta en nada ni al Riego País ni las inversiones, lo que afecta es la volatilidad política, mientras la alternativa sea el kirchnerismo, que es el infierno”, dijo, y completó: “Yo opino bárbaro de Adorni, en el pasado tuvimos muchos ministros que parecían impolutos pero se robaban hasta el agua de los floreros y hay que ser, no parecer. Yo creo que él se tiene que defender en la Justicia. Hay que defenderse en la Justicia, no en los medios”, disparó en una entrevista con LN+.

Acto seguido, en redes sociales, el canciller Pablo Quirno defendió al ministro con un posteo sin eufemismos: “Todavía no empezó el horario de protección al menor y Luis Caputo se pasea desnudo con Majul”.

El kirchnerismo como “infierno” y el optimismo para 2027: “Va ser un paseo”

“El kirchnerismo para mucha gente es el infierno, pero mientras haya gente que piense que eso puede volver, habrá riesgo”, remarcó en otro tramo de la entrevista, aunque al mismo tiempo enfatizó que la probabilidad de que vuelva el peronismo al poder para él “es cero. No tienen ni margen de error, es cero”, recalcó.

“Eso es lo que pienso yo, pero yo tengo que mirar lo que piensa el mercado, aunque la probabilidad sea baja, el temor está”, subrayó

Sobre la ley de inocencia fiscal, argumentó que “esta muy bien hecha, pero mientras el mamarracho de enfrente (en referencia al kirchnerismo) sea tal, la gente seguirá teniendo miedo”. “La gente dice 'vuelve' y dan vuelta todo, pero yo soy muy optimista con la lay de inocencia fiscal”.

“El año que viene no va a ser un clásico año electoral argentino, va a ser un paseo por el parque”, remarcó.

Periodismo e inflación

“Yo creo que la mayoría del periodismo nos odia, por eso yo me guío por los datos, los datos miden la realidad y son incontrastables, estamos en récord de producto bruto y actividad económica y yo creo que se nota pero los medios tratan de instalar que no se nota”. “El periodismo nos declaró la guerra”, concluyó.

“No hay estanflación, tratan de instalar que hay una mega recesión cuando el consumo privado está en nivel pico histórico”, opinó. Al mismo tiempo advirtió que “puede ser que la inflación venga más alta en marzo por la guerra y otras cuestiones”. “La inflación es un monstruo que no terminamos de domar”, reconoció. Sobre el impacto de la guerra en Oriente Medio indicó que “el precio del petróleo es una decisión privada y no nos vamos a meter”.

“Estamos haciendo lo que hay que hacer para que la inflación baje, y si haces las cosas bien, tarde o temprano la inflación en Argentina va a acompañar a la inflación internacional”, calculó.

Consumo y empleo

“Antes la gente se sacaba los pesos de encima y ahora hay créditos, cambió el consumo”, subrayó. “La gente vota con la economía, por eso ganamos el año pasado”, se envalentonó el ministro de economía.

“Yo no esquivo los datos cuando no son buenos, el empleo bruto creció, pero la informalidad también”, matizó Caputo.

Sobre los créditos hipotecarios de funcionarios

“Los funcionarios pidieron créditos inducidos por mí, se los digo a todos porque son una oportunidad que motoriza la economía y es la mayor justicia social. No hay nada de ilegal ni de inmoral, es patético que lo digan como si fuera un delito”, explicó el ministro sobre la información que días atrás dio cuenta de la cantidad de miembros del Gobierno que solicitaron préstamos en el banco estatal. “Que los de ATE vayan y saquen créditos, tienen las mismas condiciones, ninguna ventaja. Los funcionarios públicos representan apenas el 0.2% de los créditos. Les recomendaría que todos saquen créditos, lo que pasó en Capital Humano (desplazaron al segundo de la ministra Sandra Petovello) no tuvo nada que ver con eso”, dijo Caputo.

Con información de NA.