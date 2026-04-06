Trump da señales de descontrol ante los reveses militares en Irán y la crisis global por el bloqueo del estrecho de Ormuz

Está fuera de sí. Donald Trump no puede ocultar la frustración ante las consecuencias de una guerra en Irán que ya ha cumplido cinco semanas y que sigue empantanada con consecuencias, además, que no había previsto la Casa Blanca en relación con la crisis derivada del bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Teherán.

“Abrid el puto estrecho, locos bastardos, o viviréis en el infierno”. Así arrancaba este domingo el presidente de EE.UU. a las 8.03 de la mañana: “El martes será el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente, todo en uno, en Irán”. Más tarde, Trump ha puesto incluso hora al ultimátum: “¡Martes, 8:00 p.m., hora del Este [dos de la madrugada del miércoles 8 de abril, hora peninsular española]!”.

Hace diez días, cuando alargó el ultimátum de 48 horas, Trump había marcado el lunes 6 como el día de sus ataques contra infraestructuras eléctricas, en lo que supone un crimen de guerra en tanto que destrucción de instalaciones civiles básicas.

El mensaje en Truth Social de Donald Trump evidencia su desazón ante una situación que se le está yendo de las manos. El presidente de EE.UU. lleva anunciando su victoria arrasadora desde el día siguiente al inicio de los bombardeos sobre Irán, el pasado 28 de febrero. Y resulta que, justo cuando se cumplían cinco semanas, Irán derribaba dos cazas F-15 por medio de unas defensas antiaéreas que, según el presidente de EE.UU., habían sido devastadas hacía semanas.

Al mismo tiempo, si efectivamente la capacidad militar de Irán era ya inexistente, ¿por qué el presidente de EE.UU. necesita redoblar su ultimátum sobre la apertura del estrecho de Ormuz de esa manera tan violenta?

El Washington Post daba pistas este domingo, y explicaba que Amazon está aplicando un recargo por combustible a sus entregas de comercio electrónico, mientras los intereses hipotecarios están alcanzando su nivel más alto en siete meses, al tiempo que los consumidores se preparan para ver cómo se encarecen los precios en las botellas de refrescos y en los detergentes.

En efecto, el impacto de la guerra en Irán sobre la economía estadounidense ya se está notando en los bolsillos de la ciudadanía estadounidense, a pesar de que el Departamento de Trabajo informó el viernes pasado de la creación de 178.000 puestos de trabajo en el mes de marzo.

Sin embargo, el incremento de las facturas energéticas, los tipos de interés y la escasez de suministros son señales de que se avecinan tiempos peores. En este sentido, los estadounidenses, por un margen del 56% frente a un 7%, prevén que la guerra tenga un “impacto principalmente negativo” en su situación económica personal, según una encuesta de Ipsos realizada el 31 de marzo.

Un conflicto en Oriente Medio que se prolongue varios meses más extendería, casi con total certeza, el alza de precios y las interrupciones en las cadenas de suministro más allá de Asia y Europa, llegando hasta las costas de Estados Unidos.

Una interrupción de tres meses en el comercio marítimo habitual elevaría los precios del petróleo a 170 dólares por barril, según Bloomberg. Si la guerra se prolonga durante seis meses, la economía mundial —privada de 13 millones de barriles de petróleo diarios— caería en una recesión, según Oxford Economics.

“Abrid el puto estrecho, locos bastardos, o viviréis en el infierno”, resuenan las palabras de Trump en un contexto de abismo económico preexistente el 27 de febrero, la víspera del inicio de los bombardeos sobre Irán de la mano de Israel.