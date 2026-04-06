Milei recibe a José Antonio Kast en la Casa Rosada con el “caso Apablaza” en agenda

El presidente Javier Milei recibirá este lunes desde las 10 en la Casa Rosada a su homólogo chileno, José Antonio Kast, en lo que será el primer viaje oficial al exterior del mandatario trasandino desde que asumió el poder el 11 de marzo último.

La reunión busca consolidar una alianza política en la región entre dos presidentes muy cercanos en lo ideológico, y ambos con posiciones muy cercanas al Gobierno de los Estados Unidos que encabeza Donald Trump. Además, tienen el “caso Apablaza” en agenda. El exguerrillero chileno Galvarino Apablaza está acusado de ser autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán en 1991 y evadió un operativo policial para ser extraditado a Chile. Tiene status de “refugiado político” desde 2010, bajo el mabndato de Cristina Fernández de Kirchner

La visita de Kast a la Argentina refuerza una tradición diplomática entre ambos países: los presidentes chilenos suelen elegir Buenos Aires como su primer destino internacional tras asumir el cargo.

Así ocurrió también con Gabriel Boric, quien visitó Buenos Aires pocas semanas después de iniciar su mandato, durante la presidencia de Alberto Fernández.

El encuentro entre Milei y Kast inicia una etapa bilateral de coincidencias que deja atrás las tensiones que caracterizaron las relaciones entre ambos gobiernos, durante el mandato del centroizquierdista Boric en Chile.

Tanto Milei como Kast sostienen una posición en defensa de la visión económica liberal y coinciden en temas como inmigración, seguridad, y reducción del aparato estatal y participan de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC).

Kast llegó a la Argentina este domingo por la noche junto a una comitiva integrada por el canciller Francisco Pérez Mackenna; la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert; el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau; la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez; y el dirigente del partido Unidad Democrática Independiente (UDI), Juan Antonio Coloma.

Galvarino Apablaza: el guerrillero que desafía a Milei y Kast

El exguerrillero chileno Galvarino Apablaza, acusado de ser autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán, evadió un operativo policial para ser extraditado a Chile.

Apablaza, de 75 años, ex líder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez-Autónomo (FPMR-A), es requerido por la justicia chilena como responsable mediato del crimen de Guzmán, cometido el 1 de abril de 1991 en Santiago, y del secuestro del empresario Cristián Edwards.

El presidente chileno, José Antonio Kast, visita la Argentina por 24 horas. Llega al país el domingo y tendrá actividades oficiales el lunes. El presidente Javier Milei y Kast tienen en la agenda, entre otros puntos, el “caso Apablaza”.

El exdirigente del FPMR se formó militarmente en Cuba y fue parte de la conducción que planificó acciones armadas en la transición chilena; tras los hechos de 1991, salió de Chile, pasó por La Habana y a comienzos de los años noventa se radicó en Argentina bajo identidad falsa en el partido bonaerense de Moreno, donde formó familia y tuvo tres hijos argentinos.

En 2004 fue detenido en Argentina por pedido de captura internacional de Chile y el juez federal Claudio Bonadío hizo lugar a la extradición, pero el proceso quedó supeditado a la definición sobre su estatus de refugiado.

En 2010, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner le otorgó la condición de refugiado político, lo que bloqueó la extradición; años más tarde, bajo la gestión de Mauricio Macri, se intentó revertir ese estatus, aunque la discusión judicial se prolongó con recursos de la defensa.

En febrero de 2026, una cámara federal argentina confirmó la revocación del refugio político de Apablaza, dejando allanado el camino para reactivar el viejo fallo de la Corte Suprema que habilitaba su entrega a Chile, aunque la defensa sostiene que aún resta resolución de recursos extraordinarios.

La jueza federal María Servini ordenó la detención de Apablaza con fines de extradición y efectivos de la Policía Federal se presentaron ayer en su domicilio de Moreno, pero no lo encontraron, por lo que el operativo fue considerado fallido y el dirigente pasó a ser buscado como prófugo.

Según informaron autoridades chilenas, el plan coordinado preveía que Apablaza fuera trasladado por la Policía de Investigaciones de Chile en un vuelo no comercial hacia Santiago, para su ingreso a la Cárcel de Alta Seguridad mientras se sustancia el proceso penal por el crimen de Guzmán y otros hechos.

Tras el operativo frustrado, el Ministerio del Interior de Chile confirmó que el exguerrillero no fue hallado en su domicilio argentino y solicitó formalmente información adicional a Buenos Aires, mientras que el gobierno argentino aseguró que las fuerzas de seguridad continúan la búsqueda y mantienen el intercambio con las autoridades trasandinas.

Desde la defensa de Apablaza se cuestionó la legalidad de la detención ordenada en Argentina, con el argumento de que la revocación del estatus de refugiado no estaría firme y que, en consecuencia, regirían todavía las protecciones de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados.

Con información de NA.