Massaccesi se defendió tras ser echado de Capital Humano y negó haber cometido irregularidades

La salida de Leandro Massaccesi del Ministerio de Capital Humano no solo expuso las tensiones internas en la gestión de Sandra Pettovello, sino que también quedó atravesada por el fuerte descargo público del ahora exfuncionario, quien buscó despegarse de cualquier irregularidad tras su desplazamiento.

Leandro Massaccesi fue obligado a presentar su renuncia indeclinable luego de que se conociera su participación en una nómina de créditos hipotecarios del Banco Nación otorgados a funcionarios públicos. En su caso, el préstamo —por un monto cercano a los 420 millones de pesos— generó ruido político dentro de una cartera que sostiene una línea estricta de austeridad y bajo perfil.

Sin embargo, lejos de aceptar cuestionamientos, el exjefe de Gabinete salió a defenderse con firmeza. “No cometí ningún acto ajeno a la ley. No vine a la política a servirme de ella”, afirmó en un mensaje difundido en redes sociales, donde también detalló las condiciones del crédito que gestionó junto a su pareja.

En esa línea, remarcó que todo el proceso fue transparente: “La gestión fue completamente vía web, adjuntando toda la documentación requerida”, sostuvo, al tiempo que buscó reforzar la idea de responsabilidad financiera al tratarse de un compromiso a largo plazo. “Es un crédito que asumimos a 30 años y que vamos a honrar”, agregó.

El abogado rionegrino también planteó un argumento de fondo al vincular su situación con la de cualquier ciudadano. “Que quienes tenemos responsabilidades públicas accedamos a las mismas herramientas que cualquier argentino, cumpliendo las reglas, no constituye un ilícito”, expresó, en un intento por correr el eje del debate hacia la igualdad de acceso.

Pese a su defensa, en el entorno de Pettovello consideraron que el problema no radicó en la legalidad del crédito, sino en el impacto político de la decisión. Según trascendió, la ministra tomó conocimiento del caso a partir de su difusión en redes sociales y cuestionó que Leandro Massaccesi no hubiera evaluado previamente el costo institucional de la operación.

La cartera de Capital Humano sostiene una política de “tolerancia cero” frente a cualquier conducta que pueda ser interpretada como un privilegio. En ese marco, la toma de un crédito millonario por parte de un funcionario de alto rango fue leída como incompatible con el mensaje de ajuste y esfuerzo que el Gobierno busca transmitir en el actual contexto económico.

La decisión de desplazarlo se tomó el viernes por la noche y fue ejecutada con rapidez, en línea con antecedentes dentro del ministerio, donde ya se habían producido salidas por situaciones consideradas sensibles desde el punto de vista ético.

El caso, además, se inscribe en un clima de creciente presión política. Desde la oposición ya se impulsaron pedidos de investigación en el Congreso sobre los créditos otorgados a funcionarios y legisladores, en una lista que incluye montos incluso superiores a los 500 millones de pesos.

En ese contexto, Leandro Massaccesi cerró su descargo con un tono más personal y reflexivo: “Lamento el desenlace intempestivo de esta situación. Me voy con la tranquilidad de haber trabajado con compromiso durante estos casi dos años”, señaló.

Su salida no solo deja una vacante clave en el Ministerio de Capital Humano, sino que también vuelve a poner en evidencia el delicado equilibrio entre legalidad, ética pública y percepción social en la gestión de los funcionarios.

Con información de medios y agencia Noticias Argentinas

JIB