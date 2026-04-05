La mancha venenosa: crece el malestar en el gabinete por la protección de los Milei a Adorni 

Manuel Adorni se armó un “súper lunes” para cancelar las versiones de que saldría eyectado del Gobierno durante el fin de semana largo. El jefe de Gabinete encabezará una reunión con los ministros en la Casa Rosada, forzándolos a sumar otra foto con él, que luego reforzará con un book de encuentros individuales con la excusa de tratar temas específicos. El alivio es circunstancial: su nuevo obstáculo ya no es mantenerse en el cargo este domingo de Pascuas, sino después de la declaración judicial de su escribana el próximo miércoles.

Mientras tanto, los hermanos Milei no logran frenar los rumores de salida y son cada vez más los funcionarios que admiten por lo bajo su incomodidad con la situación. El escenario es poco alentador y remite a un guion conocido, el mismo que se utilizó con José Luis Espert. En ese entonces también hubo reuniones a solas con Milei en Olivos y un respaldo público total, que pocos días más tarde derivó en su salida. Aunque entre Espert y Adorni hay una diferencia fundamental: el jefe de Gabinete es un talibán de Karina. La teoría de varios funcionarios es que el Presidente esta vez buscará dejar pasar un tiempo prudente –un mes, a lo sumo dos– con la expectativa de que baje la espuma y poder habilitarle a su funcionario una salida un poco más elegante. Pero la realidad no da tregua; lejos de disiparse, el tema crece y cada día le brotan nuevos escándalos.

Si Adorni se va, deja dos vacantes críticas: la Jefatura de Gabinete y la vocería, un rol que nunca dejó de ejercer en los hechos. Para el primer cargo se repite un cliché para descartar a varios de los nombres que suenan: Milei necesita a alguien de diálogo y “volumen político” para ocupar la Jefatura. Por eso, la opción racional sería inclinarse por Diego Santilli, pero lo cierto es que siempre hay una cuota de imprevisibilidad en la toma de decisiones del Presidente.

La vacante más difícil de llenar será la discursiva, porque aún si se quedara en el Gobierno, Adorni sería un vocero silenciado. Javier Lanari empezó a levantar el perfil, aunque el cambio podría venir por el lado de la sorpresa. Lilia Lemoine siempre ambicionó ese puesto y cuenta con un voto de confianza renovado de los Milei, que hace unos días le premiaron con la presidencia de la Comisión de Juicio Político en Diputados.

Desde el 8 de marzo, cuando se conoció el vuelo de su esposa Bettina Angeletti en el avión oficial, pasando por la “invitación” a Punta del Este de Marcelo Grandio, sus contratos en los medios públicos, la casa en el Country Indio Cuá, la compra del departamento en Caballito con un préstamo de dos jubiladas que hoy desconocen la operación y las vacaciones en Aruba. La lista podría seguir. Karina le preguntó a Adorni, al menos en dos oportunidades en las últimas semanas, si había algo más. Los funcionarios más cercanos a ambos coinciden en que su respuesta fue que no.

El “costo Adorni” y el desgaste

“Nadie sabe lo que va a pasar porque son cada vez menos los que hablan con Milei, y los pocos que hablan no se animan ni a preguntar”, confesó a elDiarioAR un dirigente que supo ser cercano al Presidente, aunque admite que este tema se maneja con reserva total. Con un presidente aislado y una hermana con poder absoluto, los ministros no quieren quedar pegados al escándalo, obedecen y se sacan fotos pero evitan dar entrevistas.

El “efecto Adorni” dejó de ser un problema de ética pública para transformarse en un lastre político. Ministros de peso ven cómo sus agendas quedan sepultadas y ya no ocultan su incomodidad. La senadora Patricia Bullrich se maneja con autonomía, cada vez más distanciada de Karina, que evitó invitarla al acto oficial por Malvinas, al que también faltaron Santiago Caputo y Sandra Pettovello.

Pese a los reiterados apoyos de Milei, la devaluación de la palabra oficial genera nuevas versiones sobre la salida de Adorni. Sobre todo porque el caso estalló en un momento muy delicado para el Gobierno, tal como coinciden las principales encuestas. Según CB Consultora, la imagen negativa de Milei superó el 54 por ciento, mientras que la brasileña Atlas Intel marcó su desaprobación en el 61 por ciento, el valor más alto desde el inicio de la gestión. Hugo Haime, en tanto, señaló que la corrupción volvió a ser uno de los principales problemas para los argentinos, después del drama de los sueldos bajos.

La causa por supuesto enriquecimiento ilícito, que instruye el fiscal Gerardo Pollicita bajo el juzgado de Ariel Lijo, avanzó rápido en los últimos días. El próximo miércoles será una fecha clave con la declaración de la escribana Adriana Mónica Nechevenko, la mujer que certificó las operaciones inmobiliarias más polémicas de la familia Adorni. Su nombre saltó a la luz pública no solo por su rol técnico, sino por su inusual frecuencia de visitas a la Casa Rosada, donde estuvo al menos siete veces entre 2024 y 2025. Pollicita la citó como testigo, lo que la obliga a decir la verdad bajo pena de falso testimonio. El debut de Marcelo Ledesma, flamante abogado de Adorni, será un control de daños de lo que pueda salir de ese testimonio.

LA/MG