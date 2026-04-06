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Efemérides

Día Mundial de la Actividad Física: ¿Por qué se celebra el 6 de abril?

  • Una fecha para recordar todo lo que nos aporta movernos: mejoras en la calidad del sueño, la memoria, el nivel de energía y en “la positividad” o el “estado feliz de la mente”. Y una marca en el calendario también para luchar contra el sedentarismo creciente vinculado a la depresión

Día Mundial de la Actividad Física.
Día Mundial de la Actividad Física.

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El Día Mundial de la Actividad Física fue promovido por la Organización Mundial de la Salud en el marco de sus estrategias globales de salud pública. El objetivo es sensibilizar a la población sobre los beneficios de mantenerse activo y fomentar políticas que faciliten el acceso al ejercicio en todos los grupos etarios.

La evidencia científica muestra que la inactividad física es uno de los principales factores de riesgo de enfermedades no transmisibles, como las cardiovasculares, la diabetes tipo 2 y algunos tipos de cáncer.

Un problema global

Según datos del organismo internacional, una proporción significativa de la población mundial no alcanza los niveles mínimos de actividad física recomendados. Este escenario se agrava en contextos urbanos, donde predominan estilos de vida sedentarios asociados al trabajo de oficina y al uso intensivo de pantallas.

En ese marco, la fecha busca instalar una consigna concreta: al menos 30 minutos diarios de actividad moderada pueden generar beneficios sustanciales para la salud física y mental.

Impacto en la salud y recomendaciones

La práctica regular de actividad física no solo mejora la condición cardiovascular y muscular, sino que también contribuye a la salud mental, al reducir síntomas de ansiedad y depresión. Además, favorece el descanso, fortalece el sistema inmunológico y mejora la autonomía en edades avanzadas.

Las recomendaciones incluyen adaptar el ejercicio a las posibilidades de cada persona: caminar, andar en bicicleta, bailar o realizar actividades recreativas pueden ser suficientes para romper el sedentarismo y generar un impacto positivo sostenido.

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