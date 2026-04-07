Gratis y presencial: el evento de adquisición para ecommerce que integra SEO, Paid Media e IA

La manera en la que los usuarios descubren productos en internet está atravesando un cambio profundo. La expansión de los modelos de lenguaje como ChatGPT, Gemini o Claude no solo modificó la forma de buscar información, sino también cómo las personas comparan alternativas, evalúan opciones y toman decisiones de compra. En este nuevo escenario, la visibilidad en inteligencia artificial empieza a ocupar un lugar central dentro de las estrategias de adquisición digital desarrolladas por agencias especializadas como Eleven, donde la optimización para estos nuevos ecosistemas se vuelve una prioridad para las marcas.

Para las marcas y los equipos de ecommerce, el desafío es claro: adaptarse a un ecosistema donde los canales tradicionales ya no alcanzan por sí solos. Durante años, dominar el SEO o invertir eficientemente en Paid Media era suficiente para captar tráfico. Hoy, a esas variables se suma una nueva capa donde las respuestas generadas por IA pueden influir directamente en qué productos aparecen, cuáles se recomiendan y cuáles terminan siendo elegidos.

Un cambio de paradigma en la forma de atraer clientes

El recorrido del usuario ya no es lineal ni depende exclusivamente de buscadores o anuncios. Las interfaces conversacionales están redefiniendo ese proceso, generando un entorno donde la intención de búsqueda se vuelve más compleja y contextual.

En este contexto, las marcas empiezan a notar tres aspectos fundamentales:

La búsqueda dejó de ser una simple combinación de keywords y pasó a ser una conversación. La recomendación de productos no depende solo del ranking, sino de cómo la IA interpreta la información disponible. La construcción de marca también ocurre en espacios donde no hay clics directos, sino respuestas generadas.

Esto plantea un escenario donde la visibilidad ya no se mide únicamente en términos de tráfico, sino también en presencia dentro de estos nuevos entornos digitales. Y ahí aparece una brecha importante: muchas empresas todavía no tienen una estrategia clara para posicionarse en este tipo de interfaces.

Un evento que busca bajar la teoría a la práctica

Frente a este panorama, empiezan a surgir iniciativas que buscan aterrizar estos conceptos en experiencias concretas. Una de ellas es el encuentro presencial organizado por Eleven, agencia especializada en adquisición digital, que propone analizar cómo se están integrando SEO, Paid Media y visibilidad en IA dentro del ecommerce.

El foco está puesto en algo clave: entender qué está funcionando hoy en contextos reales. Lejos de quedarse en definiciones teóricas, el evento apunta a compartir aprendizajes aplicables, errores comunes y decisiones estratégicas tomadas por equipos que trabajan a diario con grandes volúmenes de tráfico y ventas.

Qué se va a discutir en el encuentro

La agenda del evento gira en torno a una idea central: la adquisición digital ya no puede pensarse por canales aislados. En ese sentido, se abordarán temas como la combinación entre tráfico orgánico, campañas pagas y presencia en IA, así como la dificultad de medir resultados en entornos donde no siempre hay clics tradicionales.

También se pondrá el foco en los aprendizajes que surgen de la experiencia directa, especialmente en empresas que operan a gran escala dentro del retail. El intercambio entre profesionales aparece como uno de los puntos más valiosos, ya que permite contrastar estrategias y entender cómo se están resolviendo problemas similares en distintos contextos.

Nuevos perfiles para un ecosistema más complejo

Este cambio también impacta en los roles dentro de las organizaciones. Ya no alcanza con especialistas aislados, sino que se requieren perfiles capaces de integrar distintas disciplinas y tomar decisiones estratégicas con una mirada más amplia.

En ese sentido, los roles que suelen participar en este tipo de espacios incluyen:

Heads de Performance o Growth , enfocados en maximizar resultados a través de múltiples canales

, enfocados en maximizar resultados a través de múltiples canales Directores de ecommerce , con una visión integral del negocio digital

, con una visión integral del negocio digital Líderes de marketing en retail , responsables de coordinar estrategias complejas

, responsables de coordinar estrategias complejas Especialistas en adquisición y SEO, cada vez más vinculados a entornos de IA

Se trata de perfiles que entienden que la adquisición ya no es una suma de tácticas, sino un sistema interconectado.

Más allá del contenido: el valor del intercambio

Además de las charlas, este tipo de encuentros funciona como un espacio de networking entre profesionales del sector. En un contexto donde las reglas cambian rápido y no hay fórmulas definitivas, compartir experiencias reales se vuelve una ventaja competitiva.

Muchas veces, las soluciones más útiles no surgen de manuales, sino de conversaciones informales entre quienes están enfrentando los mismos desafíos. Esa dimensión práctica es la que le da sentido a este tipo de iniciativas.

Cómo participar del evento

El encuentro se realizará el jueves 9 de abril de 2026 por la mañana en Palermo, Ciudad de Buenos Aires, con formato presencial y cupos limitados. Los interesados pueden inscribirse en este link a través de la plataforma Luma.

Una transformación que ya está en marcha

Lo que queda claro es que la integración entre SEO, Paid Media e inteligencia artificial no es una tendencia pasajera, sino una transformación estructural del ecosistema digital. Las marcas que logren adaptarse más rápido tendrán una ventaja concreta en un entorno cada vez más competitivo.

En ese camino, entender cómo funcionan estos nuevos canales y cómo combinarlos de manera eficiente se vuelve clave. Y espacios como este permiten, al menos, empezar a ordenar un escenario donde la visibilidad ya no se juega en un solo lugar, sino en múltiples frentes al mismo tiempo.