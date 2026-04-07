Escalada en Medio Oriente: Pakistán pide prórroga a EE.UU. y el Papa rechaza la amenaza contra Irán

En medio de la creciente tensión en Medio Oriente, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, pidió a Estados Unidos una prórroga de dos semanas en el ultimátum dirigido a Irán, con el objetivo de dar margen a las gestiones diplomáticas en curso.

A través de un mensaje público, Sharif sostuvo que los esfuerzos para alcanzar una solución pacífica “avanzan de forma constante, firme y decidida”, y consideró que extender el plazo podría derivar en “resultados sustanciales en un futuro próximo”. En ese sentido, instó al presidente estadounidense, Donald Trump, a permitir que la diplomacia “siga su curso”.

El líder pakistaní también hizo un llamado a Irán para que mantenga abierto el estratégico estrecho de Ormuz durante ese período como “gesto de buena voluntad”, y pidió a todas las partes involucradas que respeten un alto el fuego temporal que facilite las բանակցaciones.

En paralelo, el papa León XIV cuestionó con dureza la amenaza de Washington contra Teherán y la calificó de “inaceptable”. Desde Castelgandolfo, el pontífice advirtió sobre las consecuencias humanas de una eventual escalada bélica y llamó a priorizar el diálogo.

“Esto realmente no es aceptable. Aquí hay cuestiones de derecho internacional, pero es mucho más una cuestión moral por el bien del pueblo”, afirmó. Además, instó a la comunidad internacional a “hacer oír la voz” contra la guerra y a favor de la paz.

El Papa también puso el foco en las víctimas civiles potenciales de un conflicto de mayor escala. “Pensemos en los tantos inocentes, los niños, los ancianos, que serían víctimas de esta escalada”, señaló, al tiempo que reiteró la necesidad de retomar negociaciones para evitar un agravamiento del escenario.

Las declaraciones se producen en un contexto de máxima tensión regional, con advertencias cruzadas y una creciente preocupación internacional por el riesgo de un conflicto abierto que involucre a múltiples actores. En ese marco, tanto el llamado diplomático de Pakistán como la posición del Vaticano buscan abrir una ventana para descomprimir la situación.

Con información de la agencia EFE