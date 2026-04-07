Día mundial de la salud: ¿por qué se celebra el 7 de abril?

El Día Mundial de la Salud se celebra cada 7 de abril, en conmemoración de la fundación de la Organización Mundial de la Salud en 1948. La jornada busca generar conciencia sobre los principales desafíos sanitarios a nivel global y promover el bienestar de las poblaciones.

Cada año, esta efeméride se centra en una temática específica vinculada a la salud pública, como la cobertura sanitaria universal, la salud mental, la prevención de enfermedades o el acceso equitativo a servicios médicos. De esta manera, organismos internacionales y gobiernos trabajan en campañas para visibilizar problemáticas y fomentar acciones concretas.

En el Día Mundial de la Salud 2026 se hace un llamado a las personas de todo el mundo para que apoyen la ciencia. Bajo el tema “Juntos por la salud. Apoyemos la ciencia”, la celebración de este año da inicio a una campaña de un año de duración que celebra el poder de la colaboración científica para proteger la salud de las personas, los animales, las plantas y el planeta. La campaña destaca tanto los logros científicos como la cooperación multilateral necesaria para convertir la evidencia en acción, centrándose especialmente en el enfoque de “Una sola salud”.

La campaña de 2026 se basa en dos importantes acontecimientos mundiales: la Cumbre Internacional “Una Sola salud” (7 de abril), organizada por el Gobierno de Francia en el marco de la Presidencia francesa del G7, y el Foro Mundial inaugural de los Centros Colaboradores de la OMS (7-9 de abril), que reunirá a casi 800 instituciones científicas de más de 80 países. En conjunto, estos eventos conforman la mayor red científica jamás reunida en torno a un organismo de las Naciones Unidas, lo que pone de relieve cómo las alianzas impulsadas por la ciencia pueden construir un futuro más saludable y seguro para todos.

El acceso a la salud es considerado un derecho fundamental. Sin embargo, millones de personas en el mundo aún enfrentan dificultades para recibir atención médica de calidad. Factores como la desigualdad, la pobreza y las condiciones de vida influyen directamente en la salud de las comunidades.

En este contexto, el Día Mundial de la Salud también destaca la importancia de la prevención y de los hábitos saludables. La alimentación equilibrada, la actividad física, los controles médicos periódicos y el cuidado de la salud mental son aspectos clave para mejorar la calidad de vida.

Cada 7 de abril, la jornada invita a reflexionar sobre la necesidad de construir sistemas de salud más accesibles, eficientes e inclusivos, capaces de dar respuesta a los desafíos actuales y garantizar el bienestar de toda la población.

NB