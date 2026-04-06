Ignacio Lago se convirtió en el primer futbolista profesional argentino en hacer pública su homosexualidad

El delantero de Colón de Santa Fe Ignacio Lago protagonizó un hecho sin antecedentes en el fútbol argentino al presentar públicamente a su novio durante una entrevista televisiva, un gesto que lo convirtió en el primer jugador profesional en actividad en hacer visible su homosexualidad.

La escena ocurrió en el programa Sangre y Luto, donde el atacante fue sorprendido con un video preparado por la producción. Entre los mensajes de familiares y allegados, apareció el de su pareja, que le dedicó palabras de afecto y reconocimiento. “Hola gordo, espero que te haya gustado la sorpresa. No me queda más que felicitarte y agradecerte por la excelente persona y el excelente profesional que sos”, expresó.

Visiblemente emocionado, Lago no ocultó su reacción y eligió compartir lo que siente: “Es un amor irracional, lo vivimos de esta manera, igual que con el fútbol. Lo que sentimos lo tratamos de expresar”, dijo, en un momento que rápidamente trascendió el ámbito del programa y se viralizó en redes sociales.

Aunque la entrevista fue realizada en mayo de 2025, mientras el jugador atravesaba una lesión ligamentaria en la rodilla, el fragmento cobró nueva circulación en las últimas horas y volvió a instalar el tema en la agenda deportiva. En ese entonces, lejos de las canchas, Lago decidió dar un paso que ningún futbolista profesional argentino había dado hasta ahora.

Nacido el 5 de agosto de 2002 en Isidro Casanova, el delantero se formó en Almirante Brown, donde debutó con apenas 15 años y se convirtió en el jugador más joven en la historia del club en hacerlo. Luego pasó por Talleres de Córdoba y sumó experiencia a través de distintos préstamos: jugó en Tlaxcala de México, San Martín de San Juan y Atlético Rafaela, antes de recalar en Colón.

En el conjunto santafesino se consolidó como una pieza clave. En la actual temporada de la Primera Nacional acumula tres goles y forma parte de un equipo que pelea en los primeros puestos de la Zona A. Su presente deportivo también se proyecta a futuro: la dirigencia ya inició gestiones para extender su contrato hasta 2027.

El impacto de su testimonio excede lo futbolístico. En un ámbito históricamente atravesado por prejuicios y silencios en torno a la diversidad sexual, la decisión de Lago marca un precedente y abre una nueva etapa en la visibilidad dentro del deporte profesional argentino.