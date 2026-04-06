Trump, sobre Irán: “Todo el país puede ser tomado en una noche, y eso podría ser este martes”

“Todo el país puede ser tomado en una noche, y esa noche podría ser este martes por la noche”. Así se expresó el presidente de EE.UU., Donald Trump, a 30 horas de que venza el ultimátum dado a Irán.

El presidente de EE.UU., que compareció este lunes en la sala de prensa con el director de la CIA, John Ratcliffe; el secretario de Guerra, Pete Hegseth; y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, dio detalles del rescate de los dos tripulantes del F-15 derribado por Irán este fin de semana. Uno de los pilotos caídos sobrevivió casi 48 horas herido en territorio enemigo, afirmó Trump, quien lleva semanas asegurando que Teherán está siendo “devastado” y que carece de capacidad de fuego.

Según Trump, EE.UU. movilizó “una operación masiva para rescatarlo de su escondite en la montaña; sin embargo, él seguía ascendiendo cada vez más, la montaña se volvía cada vez más escarpada y, en verdad, resultaba sumamente difícil de localizar. La segunda misión de rescate involucró 155 aeronaves, incluyendo cuatro bombarderos, 64 cazas, 48 aviones cisterna de reabastecimiento, 13 aeronaves de rescate y más. Estábamos desplegando todos estos recursos, y gran parte de la estrategia consistía en el subterfugio. Queríamos hacerles creer que él se encontraba en una ubicación distinta, dado que ellos contaban con una inmensa fuerza militar en la zona; miles y miles de personas estaban participando en la búsqueda. Por ello, queríamos que dirigieran su atención hacia otras áreas. Así que nos dispersamos por todas partes, simulando estar justo encima de ellos. Establecimos siete ubicaciones diferentes donde ellos creyeron que él podría estar, lo cual los sumió en una gran confusión”.