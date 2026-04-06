Los astronautas de Artemisa II ya son los humanos que viajaron más lejos y se dirigen al lado oculto de la Luna

Los cuatro astronautas a bordo de la misión Artemisa II se convirtieron a las 14:56 de este lunes (hora argentina) en los cuatro seres humanos que más se separaron de nuestro planeta, al comenzar el viaje gravitatorio que les llevará a dar una vuelta por el lado oculto de la Luna antes de volver a casa. Tras superar el récord de 400.171 kilómetros del Apolo 13 se alejarán hasta casi 406.000 kilómetros de nuestro planeta.

Este es el momento culminante de la misión protagonizada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, en el primer viaje tripulado a nuestro satélite desde las misiones Apolo. Visiblemente emocionado, Hansen comunicó la voluntad de la tripulación de nombrar un cráter en honor de la nave, Integrity, y otro en honor de la esposa de Wiseman, Carrol Taylor, fallecida a causa de un cáncer en 2020. “Es un punto brillante en la Luna. Lo identificamos recientemente y nos gustaría llamarlo Carrol”, dijo.

Estos serán los pasos que irán dando a lo largo de la jornada.

Cronograma Artemisa II (Hora argentina)

14:56: Récord Histórico. La tripulación supera la distancia del Apollo 13 y se convierte en los humanos que más lejos han viajado. ✔️

La tripulación supera la distancia del Apollo 13 y se convierte en los humanos que más lejos han viajado. ✔️ 15:45: Inicio de las observaciones lunares y toma de fotografías. ✔️

Inicio de las observaciones lunares y toma de fotografías. ✔️ 19:44 : Pérdida de señal (LOS). Orión pasa detrás de la Luna y perdemos contacto por radio.

Orión pasa detrás de la Luna y perdemos contacto por radio. 19:45: “Earthset”. La tripulación verá cómo la Tierra se oculta tras el horizonte lunar.

La tripulación verá cómo la Tierra se oculta tras el horizonte lunar. 20:02: Máxima Aproximación. La nave estará a solo 6.550 km de la superficie lunar.

La nave estará a solo 6.550 km de la superficie lunar. 20:07: Punto más lejano de la Tierra . Máxima distancia física de nuestro planeta en toda la misión.

Máxima distancia física de nuestro planeta en toda la misión. 20:25: “ Earthrise ” y recuperación de señal. La Tierra vuelve a aparecer y se restablecen las comunicaciones.

La Tierra vuelve a aparecer y se restablecen las comunicaciones. 21:35 - 22:32: Eclipse Solar. La tripulación verá al Sol pasar por detrás de la Luna.

La tripulación verá al Sol pasar por detrás de la Luna. 22:20: Fin de las observaciones lunares programadas.

“Qué vista tan majestuosa desde aquí”

Tras superar la distancia récord Reid Wiseman informaron al control de la misión que la tripulación puede ver el planeta Tierra, como una pequeña media luna, desde una ventana y la luna, aproximadamente cuatro veces más grande y casi llena, desde otra. “Es magnífico”, exclamó. “Qué vista tan majestuosa desde aquí”.

El viaje de la misión Artemisa II hacia la cara oculta de la Luna dejará para la historia varios hitos. A las 19:44 está previsto que comience su vuelta por el lado oculto de la Luna, lo que conllevará un “apagón” de las comunicaciones de 40 minutos al pasar por detrás del satélite, una situación ruinaría en las misiones lunares.

Los astronautas no serán los primeros en ver el lado oculto del satélite, puesto que las misiones Apolo ya lo hicieron, pero observarán con sus propios ojos un 20% de esta cara oculta iluminada por el Sol, con el aspecto de una luna creciente. Al volar a unos 6.500 kilómetros de altitud -frente a los apenas 200 kilómetros de los vuelos de los años sesenta-, disfrutarán de una panorámica inigualable de toda la superficie.

El espectáculo culminará con dos fenómenos astronómicos únicos: un majestuoso “atardecer” terrestre (Earthset) seguido de un “amanecer” terrestre (Earthrise), y un espectacular eclipse solar en el que la Luna ocultará a nuestra estrella durante aproximadamente una hora, brindando a la tripulación la oportunidad de estudiar la corona del Sol.