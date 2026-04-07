La UTEP convoca para este martes a una jornada nacional con cortes de rutas por la eliminación del salario social

La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) anunció una jornada de protesta nacional para este martes, que incluirá cortes de rutas y accesos en distintos puntos del país. La medida se enmarca en el rechazo a la decisión del Gobierno de eliminar, a partir del 9 de abril, el salario social complementario, un ingreso de $78.000 que alcanza a cientos de miles de trabajadores informales.

Desde la organización sostienen que la medida “condena a la indigencia” a cerca de un millón de personas y la inscriben en un escenario más amplio de deterioro del mercado laboral. Bajo la consigna “Trabajo sin salario es esclavitud”, la UTEP —que agrupa a cartoneros, trabajadores de comedores y cooperativistas— planteó que busca dar una “batalla cultural” frente al discurso oficial. “No somos beneficiarios de ningún plan, somos la clase trabajadora que se inventó el trabajo donde ni el Estado ni el mercado dieron respuesta”, señalaron en un comunicado.

El reclamo también apunta al Ministerio de Capital Humano, al que acusan de haber desvinculado el salario social complementario del Salario Mínimo, Vital y Móvil, lo que —afirman— provocó una pérdida sostenida del poder adquisitivo del sector.

Impacto económico y laboral

Según estimaciones de la organización, la actual gestión ya habría expulsado a más de 300.000 trabajadores del empleo formal, lo que incrementa la presión sobre la economía popular. En ese contexto, advierten que la eliminación del ingreso profundizará la fragilidad de un sector que ya enfrenta recortes y falta de financiamiento.

La secretaria gremial de la UTEP, Johana Duarte, sostuvo que la medida “afecta directamente a los trabajadores más humildes” y que su impacto excede a los beneficiarios directos. “Es un golpe también a los comercios de cercanía, porque ese ingreso se vuelca de manera inmediata al consumo en los barrios”, afirmó.

Como ejemplo, Duarte mencionó el caso de Chaco, donde, según indicó, unos 45.000 trabajadores perciben ese ingreso. La interrupción de esos fondos implicaría una caída significativa en la circulación de dinero en la provincia, con posibles efectos en el consumo y en los niveles de pobreza.

Tensión en la calle

La protesta de este martes se anticipa como un nuevo foco de tensión con el Gobierno, en particular por la aplicación del protocolo antipiquetes impulsado por el Ministerio de Seguridad. Desde la UTEP aseguran que la convocatoria tendrá alcance federal y que los cortes se concentrarán en accesos clave a la Ciudad de Buenos Aires y en capitales provinciales.

La jornada se inscribe así en un escenario de creciente conflictividad social, atravesado por el ajuste sobre los ingresos y el empleo en los sectores más precarizados.

Con información de NA