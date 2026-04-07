El Gobierno apuesta a la reforma de la Ley de Glaciares para salir de la crisis, pero la oposición diagrama su ofensiva

Este miércoles, el Gobierno intentará conseguir con la reforma de la ley de Glaciares lo que no consiguió con la baja del índice de pobreza, el fallo por la expropiación de YPF o la persecución de periodistas bajo la excusa de una supuesta red rusa de espionaje: una victoria que le permita romper con el relato de la crisis política que lo acecha hace un mes. La sesión está convocada para las 15, y Martín Menem confía en que tendrá el número para sancionar el proyecto que flexibiliza la ley de presupuestos mínimos ambientales. Pero no es el número lo que genera preocupación, sino otra cosa. El temor es lo que pueda pasar cuando abra las puertas del recinto y la oposición tome la palabra.

“Nos entran todas las balas”, se lamenta, irritado, un diputado libertario que asegura, como gran parte del cosmos oficialista, que está “harto” del tema Adorni. Hace un mes que la imagen del Gobierno no para de caer en todas las encuestas y, pese a los intentos de Javier Milei de mostrar fortaleza, el monotema del escándalo patrimonial del jefe de Gabinete comienza a hacer mella hasta entre los más fieles karinistas.

El oficialismo está en la búsqueda de una salida a la crisis autoinfligida. Todavía no están en condiciones de nombrar un reemplazante del ministro coordinador, así que la búsqueda está centrada en pasar a la ofensiva y marcar agenda. Busca cerrarle la puerta a todas las “balas” que no paran de entrar.

La expectativa, por estas horas, está puesta en la sesión del miércoles por la reforma de la Ley de Glaciares, que dejará en manos de las provincias la definición de si un glaciar o zona periglaciar cumplen una función hídrica. La iniciativa, que es impulsada por las provincias mineras de la cordillera, apuesta a blanquear un puñado de proyectos mineros –en San Juan, Mendoza, Salta y Catamarca– que están a la espera de que una modificación de la ley les permita explotar zonas hoy protegidas.

La reforma, si se sanciona, será con los votos de casi todos los bloques de la Cámara de Diputados. Como se observó con la media sanción en el Senado, que salió con 40 votos a favor y 31 en contra, pesó más la lógica territorial que la partidaria. Además de LLA, el PRO y las fuerzas provinciales de Misiones, Salta, San Juan y Catamarca, el oficialismo aspira a romper la bancada peronista de Unión por la Patria. El ojo está puesto en lo que harán los peronistas sanjuaninos Jorge Chica y Cristian Andino.

Este martes, sin embargo, el jefe de bloque peronista, Germán Martínez, coordinará para presentar un único dictamen de rechazo. El oficialismo confía en que tendrá el número para dictaminar y es por ello que ya convocó la sesión para mañana, pese a no haber dictaminado aún el proyecto en el plenario de comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales. La reunión de comisión es hoy a las 14: están agendados expositores a favor y en contra de la ley, entre los que se encontrará el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego. El desafío para el peronismo, más que evitar el dictamen, será evitar fugas que expongan una fractura en el bloque.

El oficialismo, mientras tanto, aprovechará para preparar el terreno para la sesión de este miércoles. El objetivo original de generar una gran mesa de respaldo de los gobernadores mineros no pudo llevarse a cabo, así que tendrá que contentarse con las firmas para el dictamen. Menem sospecha que tiene unos 130 votos a favor de la ley y no está muy preocupado por el quórum.

La atención del jefe de la Cámara baja, que era uno de los nombres que estuvo circulando como posible reemplazo de Adorni en la Jefatura de Gabinete, está puesto en el accionar opositor. Sabe que los frentes abiertos son infinitos, y buscará limitar el margen de acción de la oposición en la reunión de labor parlamentaria.

Los escándalos del Gobierno, al banquillo

“Entre Adorni, los créditos del Banco Nación y la guerra precisamos una sesión solo para putear”, ironizó, tarde a la noche, uno de los armadores opositores que están trabajando para llevar todos los temas que incomodan al Gobierno al recinto el día de la sesión.

Los ítems se acumulan. Por un lado, están los pedidos de interpelación contra Adorni, por el tema de sus irregularidades patrimoniales –cuando la sesión se esté llevando a cabo, a unos kilómetros, en Comodoro Py, la escribana Adriana Nechevenko estará declarando como testigo en la causa que investiga al jefe de Gabinete por enriquecimiento ilícito– y por el criptoescándalo $LIBRA. Hay, además, pedidos de interpelación contra Karina Milei por las últimas revelaciones periodísticas en el celular de Mauricio Novelli, que detectaron un supuesto contrato por 5 millones de dólares por promocionar el token $LIBRA.

El socialista Esteban Paulón presentó, además, un pedido de informes sobre el presunto otorgamiento preferencial de créditos hipotecarios del Banco Nación a funcionarios y referentes de LLA. Un tema espinoso, ya que el listado de deudores incluye a varios diputados libertarios, como Santiago Santurio (296 millones), Mariano Campero (279 millones), Lorena Villaverde (296 millones) o Marcos Patiño Brizuela (159 millones). Incluye, además, al sobrino y asesor de confianza de Menem, Sharif Menem, que tiene 24 años y fue beneficiado con un crédito de $357.000.000.

El otro tema es el alineamiento de Milei con Estados Unidos e Israel en la guerra contra Irán. A un mes de iniciado el conflicto bélico, y a unas horas de que venza el ultimátum de Donald Trump respecto a la posibilidad de bombardear las centrales eléctricas de Irán si Teherán no libera el estrecho de Ormuz, la oposición analiza salidas para diferenciarse del Ejecutivo. Hay varios proyectos presentados, de Paulón, Eduardo Valdés y de la izquierda, y todos plantean un “No a la guerra”.

Pese a la debilidad del Gobierno, sin embargo, la oposición no logra terminar de articular una estrategia unificada. Hasta ahora las conversaciones son informales, ya que no todo el peronismo coincide en que haya que salir a correr al Gobierno desde el Congreso. “No es momento de entusiastas. El desgaste que se esta comiendo el Gobierno no es tema de Diputados. Prefiero que se desangren”, analiza un peso pesado de UxP, que advierte que cualquier iniciativa, para prosperar, necesitará dos tercios del recinto (ya que, como los escándalos no forman parte del temario, solo se podrá avanzar con apartamientos del reglamento, que requieren una mayoría especial). Este martes, cuando se reúnan para dictaminar la reforma de la ley de Glaciares, la oposición trazará su plan de acción.

MCM/MC