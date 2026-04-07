Irán advierte a EE.UU. que responderá “más allá de la región” si Trump cumple sus amenazas

La Guardia Revolucionaria iraní advirtió este martes a Estados Unidos que si cumple con las amenazas de atacar las plantas eléctricas y puentes, su respuesta irá “más allá de la región”.

“La Guardia Revolucionaria declara una vez más que, si el Ejército terrorista estadounidense cruza las líneas rojas, nuestra respuesta irá más allá de la región”, alertó el cuerpo militar de élite iraní en un comunicado recogido por la agencia Fars.

La Guardia indicó que “no dudaremos” en responder de forma recíproca a las “viles agresiones” contra instalaciones civiles, en referencia a las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de atacar todas las centrales eléctricas y los puentes en Irán si el país persa no abre el estratégico estrecho de Ormuz hasta las 20:00 hora local de Washington del martes (00:00 GMT).

“Actuaremos contra las infraestructuras de Estados Unidos y sus socios de manera que Estados Unidos y sus aliados queden privados durante años del petróleo y el gas de la región”, advirtió el ente militar.

La Guardia señaló que, hasta ahora, por buena vecindad, ha mostrado “una gran contención” para atacar infraestructuras civiles en países de Oriente Medio vinculados a EE.UU., pero sostuvo que, a partir de ahora, “todas esas consideraciones han sido eliminadas”.

Estas afirmaciones de la Guardia Revolucionaria se producen a pesar de que Irán estuvo lanzando misiles y drones contra industrias y zonas civiles en países árabes del golfo Pérsico como represalia a los ataques que sufrió por parte de Israel y Estados Unidos.

Teherán bloqueó desde el comienzo de la guerra el transito de buques por el estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% del petróleo mundial y solo deja pasar a barcos de países que considera amigos, lo que disparó el precio del petróleo, entre otros productos.

EFE