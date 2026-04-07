La segunda ciudad más grande de Irán suspende el tráfico de trenes por amenazas de Israel

Las autoridades iraníes anunciaron la suspensión de todos los servicios ferroviarios desde la estación de la ciudad nororiental de Mashad, la segunda más grande del país, como medida preventiva ante advertencias israelíes sobre posibles ataques contra la red ferroviaria de Irán.

“Debido a la advertencia poco ética del régimen sionista sobre un posible ataque contra el sistema ferroviario del país y con el fin de adoptar medidas de precaución, todos los movimientos de trenes desde la estación de Mashad han sido cancelados hasta nuevo aviso”, anunció el gobernador de Mashad, Hasan Hoseini, según informó la agencia Fars.

El responsable aseguró que la situación en Mashad, la segunda ciudad más grande del país, se mantiene en completa calma y que la suspensión del servicio se adoptó exclusivamente por precaución.

Asimismo, indicó que se habilitaron alternativas de transporte por carretera para aquellos pasajeros que no puedan aplazar sus viajes.

La medida se adoptó después de que, esta mañana, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) emitieran una advertencia en farsi a los iraníes para que eviten montar en trenes hasta las 21:00 hora local de Irán (18:00 GMT) o, según el Ejército israelí, pondrán su “vida en peligro”.

Israel actualizó su lista de objetivos en cuanto a instalaciones energéticas y de infraestructura iraní ante el ultimátum del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Teherán para que reabra el estrecho de Ormuz hasta las 20:00 hora local de Washington del martes (00:00 GMT), advirtiendo que, de lo contrario, atacaría todos los puentes y centrales eléctricas en Irán.

Las amenazas de Israel

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) emitieron este martes una advertencia en farsi a los iraníes para que eviten tomar en trenes hasta las 21:00 hora local de Irán (18:00 GMT) o, según el Ejército israelí, pondrán su “vida en peligro”.

“Advertencia urgente a todos los usuarios de trenes en Irán. Por su seguridad, no utilice los trenes en todo Irán desde este momento hasta las 21:00 hora de Irán”, publicó la cuenta en X de las FDI en farsi este martes por la mañana.

Asimismo, Avichai Adraee, el portavoz en árabe de las fuerzas armadas israelíes, escribió en la misma red social que “su presencia (la de los ciudadanos iraníes) en trenes y cerca de las vías del tren pone su vida en peligro”.

Israel ha actualizado su lista de objetivos en cuanto a instalaciones energéticas y de infraestructura iraní se refiere ante la incertidumbre del ultimátum del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Teherán para que reabra el estrecho de Ormuz, informó hoy CNN citando dos fuentes israelíes.

“Israel está a la espera de la decisión de Trump sobre los próximos pasos, pero tenemos planes adicionales para las próximas semanas, a la espera de la aprobación estadounidense”, declaró a CNN una de las fuentes israelíes.

Trump extendió el fin de semana en 24 horas el plazo, hasta las 20:00 horas hora local de Washington del martes (0:00 GMT), para que Irán reabra Ormuz.

Ayer el mandatario estadounidense subrayó que Irán tiene “hasta mañana a las 20.00 y después de eso, no tendrán puentes, no tendrán centrales eléctricas”.

La última contraoferta de Teherán, transmitida a través de Pakistán, constó de 10 puntos, entre los que se encontraban el fin de las hostilidades en la región, un protocolo de paso seguro por el estrecho de Ormuz -que Irán mantiene parcialmente cerrado tras el arranque de la guerra- y el levantamiento de sanciones, de acuerdo con la agencia oficial del país.

Mientras, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró ayer que está acabando con altos funcionarios, pero también con las fábricas iraníes y que el lunes destruyó la mayor planta petroquímica de Irán.

Medios iraníes informaron entonces de ataques contra las empresas Mobin y Damavand, encargadas de suministrar electricidad, agua y oxígeno a las petroquímicas de Pars Sur, que albergan las mayores reservas mundiales de gas natural. Estos bombardeos contaron el suministro eléctrico a todas ellas, reportó la agencia Tasnim.

EFE