Trump amenaza a Irán con volver “a la Edad de Piedra” en su ultimátum por la reapertura del estrecho de Ormuz

La Edad de Piedra. Es la última amenaza de Donald Trump a Irán si no acepta sus condiciones a cambio de parar la guerra, que lleva más de cinco semanas, y que pasan por la reapertura del estrecho de Ormuz y la renuncia a “tener armas nucleares”. El presidente de EE.UU. dio a Irán hasta este martes a la noche para rendirse y aceptar el acuerdo, de lo contrario, Trump amenaza con cometer actos tipificados como crímenes de guerra como bombardear infraestructuras civiles, después de que el Ejército de EE.UU. haya asesinado a 200 personas de una escuela de niñas en el primer día de bombardeos, el pasado 28 de febrero.

“Espero no tener que hacerlo”, señaló Trump, desdeñando la posibilidad crímenes de guerra. “En absoluto”, despejó la posibilidad de estar preocupado por ello.

“Les damos de plazo hasta mañana, a las ocho, hora del Este [de EE.UU.]; y después de eso, no les quedarán puentes, no les quedarán centrales eléctricas. La Edad de Piedra”, afirmó Trump este lunes en una rueda de prensa en la Casa Blanca: “Tenemos un plan, en virtud del cual cada puente en Irán será diezmado antes de las 12 de la noche de mañana; cada central eléctrica en Irán quedará fuera de servicio: ardiendo, explotando y sin posibilidad de volver a ser utilizada jamás. Me refiero a una demolición total antes de las doce en punto; y todo ello ocurriría en el transcurso de cuatro horas, si así lo quisiéramos. Les llevará cien años reconstruirlo”.

En esa misión, Trump se encuentra solo, con sus aliados no queriendo participar de una guerra ilegal y lanzada unilateralmente por Washington e Israel. Y eso enfurece al presidente de EE.UU., que muestra su frustración con los miembros de la OTAN: “Todo comenzó, si quieren saber la verdad, con Groenlandia: queríamos Groenlandia. Pero ellos no quisieron entregárnosla. Así que les dije: 'Adiós'”.

“Todo el país puede ser arrasado en una sola noche”, dijo Trump, “y esa noche podría ser mañana por la noche”, señaló en alusión al ultimátum dado a Irán. “Les damos de plazo hasta mañana, a las 8, hora del Este [miércoles, 2.00 a.m., hora peninsular española]”.

Además, Trump mostró su desazón con el pueblo estadounidense, que no le apoya en la guerra más impopular de la historia reciente de EE.UU.: “Si yo pudiera elegir, ¿qué me gustaría hacer? Quedarme con el petróleo, porque está ahí, al alcance de la mano. No hay absolutamente nada que puedan hacer al respecto. Lamentablemente, el pueblo estadounidense desearía vernos regresar a casa. Si dependiera de mí, me quedaría con el petróleo. Me quedaría con el petróleo. Ganaría muchísimo dinero”.

Irán mantiene su rechazo

Mientras tanto, Irán rechazó la propuesta estadounidense de un alto el fuego de 45 días e insiste en que el cese de las hostilidades debe pasar por un acuerdo general que incluya el levantamiento de las sanciones que pesan sobre el país, según avanzó Reuters por la mañana y confirmó la agencia estatal iraní IRNA. El presidente de EE.UU., por su parte, descartó este lunes prorrogar el ultimátum dado a Irán, que vence este martes.

La agencia pública señala que la decisión llegó “tras dos semanas de análisis” en los que el Gobierno iraní ha optado por una contraoferta: un plan de 10 puntos que ponga el foco en “la necesidad de una solución permanente que proteja los intereses de Irán” y evite nuevos ataques más adelante. Esto incluye “terminar las hostilidades en la región, garantizar el paso seguro a través del estrecho de Ormuz, levantar las sanciones y reconstruir las zonas afectadas por los ataques de Israel y EE.UU. desde que comenzaron la guerra el 28 de febrero.

Teherán considera, además, que Washington no está preparado para un alto el fuego permanente, señala el alto cargo iraní que cita Reuters en su información. “La negociación no es en absoluto compatible con ultimátums, crímenes o amenazas de cometer crímenes de guerra”, dijo este lunes en una rueda de prensa, a su vez, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, es respuesta a las últimas advertencias lanzadas por Donald Trump en las que amenazaba con hacer de Irán un “infierno”.

Un alto el fuego ahora significaría una pausa para reagruparse y rearmarse con el fin de continuar el crimen“, adujo Bagaei, que añadió: ”Nuestra exigencia es el fin de la guerra impuesta, junto con garantías de que este ciclo nefasto no se repetirá“. El intento de mediación pakistaní con el objetivo de alcanzar un alto el fuego este mismo lunes y negociar un acuerdo para poner fin a la guerra resultó infructuoso, por lo tanto.