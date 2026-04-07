Quiénes son los directores del Correo Argentino que designó Manuel Adorni

Manuel Adorni, el jefe de Gabinete, designó en el Correo Argentino y en APESAU, la Agencia de Publicidad del Estado Sociedad Anónima Unipersonal, a personas de su más estrecha confianza. Se trata de personas que se desempeñan junto con él en el área de coordinación ministerial y que siempre se mueven tras sus pasos.

Aparece Federico Sicilia, de la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa de la jefatura, un hombre con pasado en el ministerio de Modernización de la Ciudad de Buenos Aires en 2026 y en la cartera de Desarrollo Económico porteña durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta que conducía un radical, José Luis Giusti.

Ian Lionel Vignale, de la Secretaría Ejecutiva de jefatura de Gabinete, tuvo recorrido en el Instituto de la Juventud desde los tiempos de Mauricio Macri como presidente y es otro de los directores de Correo Argentino. Este último funcionario tiene la particularidad de tener otro cargo público extra: es desde el 25 de julio de 2025 miembro titular del directorio de la Agencia de Publicidad del Estado Sociedad Anónima Unipersonal (APESAU), la compañía que reemplazó a Telam.

No es el único que posee doble rol en el equipo de Adorni. El abogado Pablo Leandro Ciocchini actúa desde el 21 de enero de 2026 como vicepresidente del directorio de la administración de Parque Nacionales, que depende de jefatura de Gabinete, y además mantiene un puesto en el directorio de APESAU.

Un dato: los miembros del directorio de Correo Argentino tienen sueldos que superan al de Javier Milei. Hoy, un integrante de la compañía en dicha posición cobra casi $6 millones de pesos. Fuentes oficiales, ante la consulta de Agencia Noticias Argentinas sobre las personas con dos roles dentro del Estado gracias a Adorni, evitaron hacer comentarios.

Paralelamente, la Justicia sigue indagando sobre los inmuebles y viajes del ministro coordinador. Este lunes, el fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó un “historial completo de dominio” de inmuebles vinculados al ex vocero presidencial y envió oficios a la Dirección Nacional de Migraciones para que se amplíe información vinculada a las salidas del país del funcionario.

Además, citó a declarar al ex jugador de fútbol de Huracán y de Lanús Hugo Morales por haber sido anterior dueño del departamento en el barrio de Caballito que adquirió en 1996 y que Adorni compró el año pasado. El jefe de Gabinete reside ahí en la actualidad, y lo habría sido comprado por un valor inferior al de mercado y a través de una hipoteca no bancaria que generó sospechas.

Con información de NA.