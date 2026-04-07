La frase machirula de Nicolás Mayoraz en plenario de comisiones: “Las mujeres son mi debilidad”

Sin percatarse de que tenía el micrófono prendido, el diputado nacional de La Libertad Avanza Nicolás Mayoraz dijo que “las mujeres son mi debilidad” al inicio del plenario de comisiones en el que se estaba tratando la reforma a la Ley de Glaciares.

Como presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, el libertario expresó que aceptaba una propuesta para conformar las autoridades que quedaban pendientes.

Pero lo insólito fue la razón que esgrimió para justificar su aceptación del pedido, que catalogó como una “excepción”.

“Vamos a aceptar las autoridades. Vamos a hacer una excepción. Las mujeres son mi debilidad”, se le escuchó decir al santafesino.

Luego de decir esta desafortunada frase, el diputado fue apuntado por su par de Unión por la Patria Gabriela Estevez, quien dijo: “Como presidenta de la Comisión de Mujeres, Género y Diversidad, rechazo los dichos de Nicolás Mayoraz, las mujeres no somos 'debilidades' ni 'excepciones'. Somos representantes de pueblo y exijimos respeto. Ese tipo de expresiones atrasan, reproducen una mirada que nos reduce y nos corre del lugar que nos corresponde, y no lo vamos a permitir”.

Ante la insinuación de un reclamo por parte de un diputado oficialista, explicó que el proceso de conformación de autoridades aún “no estaba cerrado”.

La comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, que preside José Peluc junto a la de Asuntos Constitucionales que encabeza Mayoraz, avanzaban en la tarde de este martes con el tratamiento de las modificaciones a la Ley de Glaciares.

Con información de Noticias Argentinas y redes sociales

JIB