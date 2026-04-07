Un nuevo “amanecer de la Tierra” y un eclipse solar: las espectaculares imágenes tomadas por Artemisa II desde la Luna

La NASA acaba de hacer públicas dos de las imágenes tomadas por la tripulación de la misión Artemisa II durante el sobrevuelo lunar que protagonizaron en la madrugada del martes: la salida de la Tierra sobre el horizonte lunar y el eclipse solar que pudieron observar durante alrededor de una hora.

En la primera imagen la tripulación observó la Tierra sobre el horizonte lunar, de manera similar a la famosa foto del Apolo 8, conocida como “Earthrise”. La imagen se publicó como “amanecer lunar”, pero técnicamente es más un “atardecer”, pues nuestro planeta estaba entrando en el horizonte. “Parte de este mundo ya estaba en la oscuridad, y el resto todavía estaba vivo en movimiento con nubes girando sobre el océano a medio mundo de distancia”, describió el centro de control de NASA. “En primer plano vemos la Luna, que no ha cambiado durante miles de millones de años, y más allá, algo raro en los vuelos espaciales, que no contempla un amanecer, sino un hogar que se aleja lentamente”.

Un espectacular eclipse solar

La segunda imagen fue captada por la tripulación de Artemisa II unos minutos más tarde y muestra la Luna eclipsando por completo al Sol. “Desde su punto de vista, la Luna parece lo suficientemente grande como para bloquear completamente el sol, creando casi cincuenta y cuatro minutos de totalidad”, señala la portavoz. “La corona solar se está formando un halo brillante alrededor del oscuro disco lunar, revelando la atmósfera exterior normalmente oculta por el brillo del sol”.

Con la Luna en la sombra, incluso las estrellas distantes se vuelven visibles, puntos de luz que normalmente aparecen descoloridos en imágenes como esta. A lo largo del borde también se puede ver un tenue resplandor en la superficie de la luna. “Esa luz del sol reflejada desde la Tierra, iluminando suavemente el lado cercano. Es una vista sorprendente y una oportunidad única de observar y documentar la corona mientras regresamos al espacio profundo”, ha concluido el Control de Misión de Houston.

En realidad es un “atardecer”

“Es emocionante ver (otra vez) el comienzo de una era de exploración”, asegura el astronauta español Pedro Duque a elDiario.es “La nueva foto alba de la Tierra nos vuelve a recordar que estamos todos juntos en un pequeño planeta”. “Como soy del club de los tiquismiquis, pongamos que no es exactamente un amanecer al uso, porque ya sabe todo el mundo que desde un punto de la Luna no se ve amanecer o atardecer la Tierra dado que siempre está (más o menos) en el mismo sitio”, señala el astrofísico Javier Armentia. “Una vez dicho eso, uno lo contempla y no puede sino sentirse parte de algo más grande. Uno comprende mejor a Christina Koch y lo que decía tras darle la vuelta a nuestro satélite: lo sorprendente, lo inaudito, nos hace mejores, nos hace desear que todo vaya bien”.

“En realidad, se trata de un atardecer de la Tierra: Artemisa II orbita la Tierra en sentido contrario al Apolo 8, por lo que desaparece tras la Luna. Sin embargo, a nadie le gusta pensar en u ocaso”, asegura Robert Poole, historiador de la Universidad de Central Lancashire y autor del libro “Earthrise”, donde analiza la historia de estas fotografías. “Me recuerda a las imágenes iniciales de la película 2001: Una odisea del espacio, con su mensaje sobre el futuro de la humanidad en el espacio”.

“Se habían tomado imágenes de puestas de la Tierra con anterioridad, aunque con sondas no tripuladas (Lunar Orbiter, por ejemplo), pero las del Apolo eran amaneceres”, señala el astrofísico Daniel Marín. “Destaca la curvatura de la Luna, pues las imágenes del Apolo se tomaron desde una órbita lunar baja, mientras que Artemisa II no se ha acercado más de 4.500 km de la superficie”. Por otro lado, destaca, no es verdad que sea la primera foto de la Tierra desde la cara oculta porque en las imágenes de las Apolo aparecen cráteres situados claramente en la cara oculta. “Eso sí, esta foto se tomó con la nave casi detrás de la Luna, a diferencia de las tomadas por el Apolo”.

Regreso a la Tierra

Los cuatro astronautas a bordo de Artemisa II vuelan ya de regreso a la Tierra tras su breve paseo alrededor de la Luna que los ha convertido en los seres humanos que más se han alejado de nuestro planeta. El hito se ha alcanzado a las 1:07 de la madrugada de este martes (hora peninsular española) mientras se encontraban al otro lado de nuestro satélite durante los 40 minutos de apagón comunicativo. En ese momento, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen se situaron a unos 406.780 km de nuestro planeta, casi 7.000 km más lejos que los astronautas del Apolo 13, que en 1970 establecieron la marca de 400.171 km de distancia.

La misión culminará el sábado 11 de abril (décimo día de vuelo), momento en el que el módulo de servicio se separará para dejar expuesto el escudo térmico de la cápsula justo antes de la violenta reentrada atmosférica. Hacia las 02:10 de la madrugada (en la noche del viernes al sábado), tras soportar temperaturas de hasta 1.650 ºC y perder gran parte de su velocidad, la nave desplegará una secuencia de ocho paracaídas y realizará un amerizaje en el océano Pacífico, donde buques y personal especializado de rescate estarán listos para recuperar a la tripulación en un plazo máximo de dos horas.