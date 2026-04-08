Robert Poole, historiador espacial: “Ver la Tierra desde la Luna es maravilloso, necesitamos transmitirlo a los jóvenes”

Las imágenes de la Tierra tomadas por los astronautas de la misión Artemisa II desde los alrededores de la Luna se convertirán en el gran símbolo de este regreso tripulado a nuestro satélite después de más de medio siglo. Todos los detalles técnicos e interesantes sobre la misión quedarán en un segundo plano y será la fuerza de las fotografías la que instale un recuerdo en la memoria colectiva, como sucedió con las dos instantáneas más famosas de las misiones Apolo: la conocida como 'Earthrise', salida de la Tierra sobre el horizonte lunar captada por el Apolo 8, y la icónica Canica azul, fotografiada por la última misión del programa, Apolo 17.

El británico Robert Poole, historiador de la Universidad de Lancashire, es autor del libro Earthrise, el ensayo que más profundizó en la historia de estas fotografías y el impacto que tuvieron en la sociedad de la época. Aquellas imágenes transformaron nuestra concepción de la Tierra e influyeron en la religión, la cultura y la ciencia. ¿Cómo lo harán las nuevas imágenes tomadas por los astronautas de la misión Artemisa II? Charlamos con él apenas unos minutos después de que la NASA publicara estas nuevas visiones de nuestro planeta desde la Luna.

Pasaron más de 50 años desde la última vez que un humano vio la Tierra en el horizonte lunar, ¿qué significa volver a verlo?

En 1968, la NASA y todos estaban enfocados en la Luna, en salir al espacio, y la Tierra era una plataforma de lanzamiento. Pero, después de la fotografía del 'Earthrise', la mayoría de la gente entendió que la Tierra era mucho más interesante. Aquella vez la Tierra nos tomó por sorpresa, pero ahora la NASA sabe que es lo más destacado y se enfocó en las fotos de nuestro planeta. Irónicamente, al mismo tiempo, el presidente Trump y su administración arruinó la financiación de ciencias de la Tierra de la NASA y son negacionistas del cambio climático.

¿Qué le parecen las nuevas imágenes?

Creo que esta es una imagen de Artemisa II que perdurará. A diferencia del amanecer terrestre del Apolo 8, que centró la atención en la Tierra, esta muestra el planeta en su totalidad, en la perspectiva del sistema solar. Me recuerda a las imágenes iniciales de la película 2001: Una odisea del espacio, con su mensaje sobre el futuro de la humanidad en el espacio. Por otro lado, esta vez se trata de una puesta de la Tierra sobre el horizonte, porque después desaparece tras la Luna. Sin embargo, a nadie le gusta pensar en la puesta o el ocaso de la Tierra.

En 1968, a la NASA le costó comprender la importancia de que los propios astronautas llevaran una cámara encima y ahora van todos con celular, ¿eso marca la diferencia?

Sí. Además, ahora tienen cuatro ventanas y un horario sobre quién se iba a sentar en cada una. En el Apolo 8 habían hablado de ver la Tierra y habían sido entrenados para fotografiarla, pero en el momento simplemente lo habían olvidado y les pilló por sorpresa. Esta vez ha sido estrictamente ensayado, la NASA ha preparado cada pequeño detalle.

En esta ocasión los astronautas fueron describiendo lo que veían en el lado oculto, ¿es verdad que lo ve un humano puede ser más relevante que lo que registran las cámaras? ¿Por qué es tan importante la experiencia humana?

Bueno, el astrofísico Chris Lintott, lo expresó mejor que yo en la BBC. Esto no va sobre ciencia, sino sobre el espectáculo. Y estoy de acuerdo. Ya hemos cartografiado todos los detalles de la Luna y es genial tener la reacción personal del astronauta al ver estas cosas. Creo que la NASA está apostando muy fuerte por la idea de que necesitas ojos de astronauta para hacer mejor ciencia, pero yo no estoy muy convencido. La NASA está intentando revivir la vieja retórica.

El mismo presidente que acaba de hablar con los astronautas usando todo tipo de superlativos es el tipo que ha amenazado con bombardear Irán de vuelta a la edad de piedra

El entusiasmo por este regreso a la Luna es bastante menor que en los 60. Aparte de que ir a la Luna ya se consiguió, ¿a qué lo atribuye?

En primer lugar, está el contexto de todas las guerras que están sucediendo en el momento. El mismo presidente que acaba de hablar con los astronautas usando todo tipo de superlativos es el tipo que ha amenazado con bombardear Irán de vuelta a la Edad de Piedra. Así que no creo que la gente tenga expectativas de que vaya a cambiar lo que está pasando en la cúpula de los Estados Unidos. No parece haber muchas fuerzas que lo contrarresten y no hay motivos para tener demasiadas esperanzas. Por otro lado, esta retórica espacial es reciclada, no hay gran cosa nueva que esté sucediendo. Están hablando de valorizar Marte y convertirnos en una “especie multiplanetaria”, pero lo cierto es que no hay planeta en ninguna parte dentro de nuestro alcance que tengamos alguna posibilidad de colonizar. No es el paso a un futuro humano en el espacio. Es solo la primera etapa de lo que podría ser una aventura de ciencia ficción fantásticamente cara e inútil.

Cuando la NASA habla de la “humanidad”, mientras EE.UU. bombardea el mundo, ¿es más o menos creíble que cuando lo hacía en los 60? ¿Hemos roto definitivamente el 'yo' colectivo?

Esa cuestión es interesante. En las décadas de 1960 y 1970, se habló mucho de que todos estábamos juntos en este viaje y demás. Eso ya no cuela, realmente. Victor Glover, el astronauta afroamericano, dijo algo así como que todos somos un solo pueblo. Pero luego también dijo que nuestra fuerza está en la diversidad, el tipo de retórica que no gusta a Donald Trump. De hecho, tres de los cuatro tripulantes son contradicciones para su discurso antidiversidad: el afroamericano, la mujer y probablemente el canadiense también.

No hay otros planetas por colonizar. Esta es solo la primera etapa de lo que podría ser una aventura de ciencia ficción fantásticamente cara e inútil

La visión excesivamente comercial de la nueva administración no ayuda, ¿es esta una carrera por quedarse con los recursos de la Luna más que una lucha simbólica como la de la guerra fría?

Hay mucha más actividad privada en el espacio de la que había y un desmantelamiento parcial de algunas de las misiones de la NASA a expensas de las ciencias de la Tierra, que es lo que realmente necesitamos. En la década de 1960, la gente estaba feliz de tragarse la el eslogan de: ‘Vinimos en paz para toda la humanidad’. Fue muy cuidadosamente afinado y ampliamente aceptado. No creo que la gente tenga ese tipo de ilusión ya.

En Apolo 8, los astronautas leyeron el Génesis y hubo una denuncia por haber vulnerado la Primera Enmienda. Esta vez ha sido el piloto, Victor Glover, el que citó a Cristo en el momento clave, ¿cree que en esto poco ha cambiado?

Eso me lo perdí, pero creo que es realmente significativo porque existe esta tradición cristiana que reflejaron también los astronautas del Apolo 8. Frank Borman, mirando de vuelta a la Tierra, dijo: “Esto es lo que Dios ve”.

Esto no va sobre ciencia, sino sobre el espectáculo. Cuando la NASA apela a la humanidad, ya no cuela

¿La visión de la Tierra desde el espacio nos muestra que somos menos de lo que creemos o que somos especiales, como dice Glover?

Estuve pensando en esto mucho últimamente. ¿Somos especiales? ¿No somos especiales? La idea de que éramos especiales solía estar asociada con la religión y la idea de que fuimos creados por Dios de alguna manera especial para tener dominio sobre toda la Tierra. Y la idea de que no éramos especiales fue reclamada por científicos y astrónomos que entendieron que la Tierra no era el centro del universo y simplemente teníamos que aceptar que éramos solo un pequeño y diminuto rincón. Sin embargo, cuando miras desde el espacio, la Tierra se ve única porque es única. Todos los exoplanetas que descubrimos son diferentes, pero muy pocos son como la Tierra. Así que sí, la Tierra es especial, es única y hay un montón de otros planetas diversos que también son especiales y que también son únicos.

La visión de la Tierra desde fuera es algo que se imaginó desde la antigüedad, ¿qué importancia tiene para la historia de las ideas?

El sueño de ver la Tierra desde arriba ha sido el sueño de los filósofos durante los siglos y siempre esperaron que desde la gran altura nos veríamos muy insignificantes. Creían que nos veríamos como hormigas y que iba a ser un choque terrible cuando viéramos lo pequeños y patéticos que somos realmente. Pero de hecho, con el 'Earthrise', con el Apolo, pasó lo contrario. Vimos que la Tierra era el único color en el espacio, la única vida en el espacio que jamás es probable que encontremos, que realmente era especial. Nos vemos aún más importantes. Así que creo que fue una lección sobre la singularidad y la especialidad de la Tierra, no en un sentido religioso, sino en el sentido de nuestro entendimiento de la totalidad.

La otra gran aportación de esta misión es una nueva versión de la famosa Canica azul. Como no está orientada norte-sur, mucha gente giró la imagen para entenderla mejor, como pasó con 'Earthrise' ¿por qué hacemos esto?

A mí mismo me costó identificar lo que parecía Australia pero que resultó ser África Occidental boca abajo, con Europa y España justo en la esquina. Es verdad que todavía estamos intentando encontrar fotos que se ajusten a cómo pensamos que la Tierra debería verse. Con la foto del 'Earthrise' del Apolo 8 pasó lo mismo, los medios la giraron para que se ajustara a las expectativas. Con esta nueva imagen, muchos hablarán de “amanecer”, y no de “ocaso”, porque a nadie le gusta pensar en la Tierra poniéndose.

¿Qué sintió estos días al ver estas nuevas imágenes?

Que sigue siendo un momento maravilloso para ver la Tierra desde la Luna y escuchar a otras personas experimentándolo. Hay generaciones enteras que no lo han vivido y espero que los jóvenes entiendan eso. Por otro lado, ver las dos canicas azules colocadas lado a lado me hace preguntarme por qué la NASA nunca publicó esa imagen del satélite DSCOVR del 2022, donde se veían las cicatrices de 50 años de cambio climático en la Tierra. Para mí es el contraste más importante.

Además, te puedo decir una cosa: la calidad, el grano, la finura de las fotos que tomaron esas cámaras espaciales Hasselblad, cámaras de 70 mm, entre 1968 y 1972 es mucho mejor que la de las mejores fotografías digitales. Ahora tienen mucho mejor equipo, pero si tomas una buena foto original Hasselblad, han sido ampliadas a un tamaño gigantesco en las paredes de los museos. La calidad original es en realidad mayor. La vieja foto en blanco y negro del Apolo 8 es impresionante y sigue siendo la mejor.