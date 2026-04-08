Trump anuncia un alto el fuego de dos semanas y da marcha atrás en sus amenazas de arrasar Irán

Donald Trump suspendió su ultimátum a Irán a hora y media de vencer el plazo dado a Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz. El presidente de EE.UU. argumentó en Truth Social que el Gobierno de Pakistán lo había convencido: “Shehbaz Sharif y el Mariscal de Campo Asim Munir, de Pakistán, y dado que solicitaron que detuviera la fuerza destructiva que se enviaría esta noche contra Irán, y sujeto a que la República Islámica de Irán acepte la APERTURA COMPLETA, INMEDIATA Y SEGURA del Estrecho de Ormuz, acepto suspender el bombardeo y el ataque contra Irán por un período de dos semanas. ¡Éste será un ALTO EL FUEGO bilateral!”

“La razón para hacerlo es que ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares, y estamos muy avanzados en un acuerdo definitivo sobre una PAZ a largo plazo con Irán, y la PAZ en Medio Oriente”, agregó el presidente de EE.UU.: “Hemos recibido una propuesta de 10 puntos por parte de Irán y creemos que constituye una base viable para negociar. Casi todos los puntos de desacuerdo del pasado han sido acordados entre Estados Unidos e Irán, pero un período de dos semanas permitirá finalizar y concretar el acuerdo”.

Y concluyó: “En nombre de los Estados Unidos de América, como presidente, y también representando a los países de Medio Oriente, es un honor tener este problema de larga data cerca de su resolución”.

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, por su parte, anunció que había aceptado un alto el fuego de dos semanas en la guerra. En su comunicado, indicaba que negociaría con Estados Unidos en Islamabad a partir del viernes, informa AP.

“Cabe destacar que esto no supone el fin de la guerra”, señalaba el comunicado del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, calificado como “fraude”, por Trump: “Nuestros dedos siguen sobre el gatillo y, si el enemigo comete el más mínimo error, se le responderá con toda la fuerza”. En ese documento también se afirmaba que el estrecho de Ormuz estará sujeto a un “paso regulado bajo la coordinación de las Fuerzas Armadas de Irán”, lo que “conferiría así a Irán una posición económica y geopolítica única”. Además, según ese texto, se le eximiría por completo de las sanciones.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, por su parte afirmaba en otro comunicado: “Durante un periodo de dos semanas, será posible el paso seguro por el estrecho de Ormuz mediante la coordinación con las Fuerzas Armadas de Irán y teniendo debidamente en cuenta las limitaciones técnicas”.

El comunicado no precisa si Irán intentaría cobrar a los buques, como había estado haciendo durante la guerra. Eso sí, tampoco se hace referencia a las demandas con las que Trump ha ido justificando su guerra en Irán, como la rendición, el desarrollo de armas nucleares y su capacidad miltar y de misiles.

Según publica The New York Times, Irán aceptó la propuesta de alto el fuego de dos semanas presentada por Pakistán tras los esfuerzos diplomáticos de este país y la intervención de última hora de China, en medio de la creciente preocupación por la devastación económica provocada por los daños a infraestructuras críticas. Las fuentes del diario neoyorquino afirmaron que el alto el fuego fue aprobado por el nuevo líder supremo, el ayatolá Mojtaba Jamenei.

Donald Trump no había cerrado la puerta a volver a posponer el ultimátum dado a Irán en una conversación con un periodista de Fox, Bret Baier, este martes a mediodía.

“Acabo de hablar por teléfono con el presidente”, dijo el periodista de Fox: “Me llamó y le dije: 'Oye, si tuvieras que apostar, ¿qué probabilidades hay de que esto acabe en un acuerdo negociado?'. Y me respondió que no iba a apostar. Pero dijo: 'Lo de las 20:00 horas va a suceder'. Eso es lo que dijo”, explicó Baier al relatar su conversación telefónica: “Dijo que, si llegamos a ese punto, habrá un ataque como nunca han visto. De momento, se mantiene firme en eso. Añadió que, si las negociaciones avanzan hoy y hay algo concreto, eso podría cambiar. Pero, a estas horas, no quería apostar por ello. Y dijo que seguimos adelante con los planes que tenemos”.

EE.UU. e Irán mantuvieron conversaciones de última hora a medida que se acercaba el plazo fijado por Donald Trump para llegar a un acuerdo. Irán había transmitido a través de Pakistán un documento de 10 puntos que busca el cese definitivo de la guerra, rechazando de plano cualquier tregua temporal y que incluye el fin de las hostilidades, un protocolo de paso seguro por el estrecho de Ormuz y el levantamiento de sanciones.

“Esta noche morirá toda una civilización”

La amenaza de Donald Trump, redoblando el martes por la mañana la presión sobre Irán a escasas horas de que venciera el plazo del último ultimátum dado a Teherán, fue interpretada por algunos expertos legales como un anuncio de un genocidio. Organismos de derechos humanos y multilaterales ya habían advertido de que amenazar con eliminar las infraestructuras eléctricas y los puentes como un crimen de guerra, en tanto que instalaciones civiles.

Brian Finucane, asesor sénior del Programa de Estados Unidos del International Crisis Group, ha explicado a Reuters que “la amenaza de Trump de que 'toda una civilización morirá esta noche, para no volver jamás' podría interpretarse de manera plausible como una amenaza de cometer genocidio”.

Antes de incorporarse al Crisis Group en 2021, Finucane trabajó como asesor jurídico en el Departamento de Estado, entre otras cosas sobre el uso de la fuerza militar.

Según el experto, el derecho internacional y estadounidense señalan que “el genocidio significa cualquiera de los siguientes actos cometidos con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal: matar a miembros del grupo; causar daños físicos o mentales graves a miembros del grupo; someter deliberadamente al grupo a condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física, total o parcial; imponer medidas destinadas a impedir los nacimientos dentro del grupo; y transferir por la fuerza a los niños del grupo a otro grupo”.

El papa León XIV, por su parte, se había sumado a las censuras a Trump este martes: “La amenaza contra Irán no es aceptable. Hay cuestiones de derecho internacional, pero sobre todo, cuestiones morales: hay muchísimas personas, niños, ancianos, completamente inocentes que se verían afectadas si esta amenaza se hiciera realidad”, ha dicho el papa en declaraciones a los medios en la localidad de Castelgandolfo.

El pontífice estadounidense pidió hacer “todo lo posible, rezar, pero también hacer oír nuestra voz ante los legisladores estadounidenses, para decir que no queremos la guerra, queremos la paz”.

Precisamente, numerosos congresistas demócratas se han manifestado públicamente a lo largo del martes sobre la falta de idoneidad de Trump para ocupar el Despacho Oval y la necesidad de que órdenes ilegales sean desoídas. Alexandria Ocasio-Cortez, por ejemplo, afirmó: “Esto constituye una amenaza de genocidio y justifica la destitución del cargo. Las facultades mentales del presidente se están deteriorando y no se puede confiar en él. A todas las personas que forman parte de la cadena de mando del presidente: tienen el deber de desobedecer las órdenes ilegales. Esto incluye llevar a cabo esta amenaza”.

Mientras tanto, las autoridades iraníes instaban a los jóvenes a formar cadenas humanas para proteger las centrales eléctricas.

Las imágenes, accesibles en el canal de Fars en Telegram y recopiladas en un mensaje en X por el medio estadounidense DropSite, muestran a ciudadanos alrededor de la central de ciclo combinado de Kazerun, en el sur de Irán; en el puente de Ahvaz, en el suroeste, junto a la frontera con Irak; o la central eléctrica de Rajaee, en el norte, entre otras.

Otro indicio simbólico de esta determinación a resistir lo ha dado el presidente del parlamento iraní, Mohamad Ghalibaf, que compartió en X la imagen de su inscripción como voluntario para la resistencia con el mensaje de “sacrificio por Irán”.

Influencia israelí en Trump

Washington y Tel Aviv lanzaron su guerra contra Irán el pasado 28 de febrero, y, según publica The New York Times, el presidente de EE.UU. tomó una decisión que contaba con muchas resistencias en su equipo.

El diario neoyorquino revela cómo Trump decidió entrar en guerra con Irán tras una presentación israelí a puerta cerrada y a pesar de las profundas divisiones internas dentro de su propio equipo. En una reunión celebrada el 11 de febrero en la Sala de Situación, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, presentó un plan de cuatro puntos para un cambio de régimen, que incluía un montaje de vídeo con posibles líderes sustitutos, como Reza Pahlavi. JD Vance estaba en Azerbaiyán.

Acompañado por el jefe del Mossad, David Barnea, y por oficiales militares, Netanyahu argumentó: el programa de misiles balísticos de Irán podría ser destruido en cuestión de semanas. El régimen estaría demasiado débil para cerrar el estrecho de Ormuz. Las protestas callejeras, fomentadas con la ayuda del Mossad, podrían desencadenar un levantamiento. Combatientes kurdos de Irak podrían abrir un frente terrestre en el noroeste.

La respuesta de Trump, según NYT, fue: “Me parece bien”.

Al día siguiente, el director de la CIA, John Ratcliffe, calificó el escenario de cambio de régimen de “ridículo”, y el secretario de Estado, Marco Rubio, añadió: “En otras palabras, es una tontería”. El general Dan Caine le dijo al presidente: “Según mi experiencia, este es el procedimiento habitual de los israelíes. Exageran, y sus planes no siempre están bien desarrollados”.

Trump descartó el cambio de régimen como “un problema suyo”, pero siguió centrado en atacar a los líderes y al ejército de Irán.

El 26 de febrero, en una reunión final en la Sala de Situación, la oposición era clara, pero estaba dividida, según The New York Times. El vicepresidente, JD Vance, advirtió de que la guerra podría agravarse y agotar los recursos de EE.UU., pero, finalmente, dijo: “Sabes que creo que es una mala idea… pero te apoyaré”. Rubio dijo que el cambio de régimen era poco realista, pero que destruir el programa de misiles de Irán era factible.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, fue el mayor defensor de la guerra y respaldó una acción inmediata. Los mandos militares expusieron los riesgos, entre ellos el agotamiento de municiones y la amenaza para Ormuz, pero ninguno llegó a oponerse al plan.

El diario destaca la ausencia de miembros clave, responsables de gestionar las consecuencias, como el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard. Trump fue preguntando a los asesores sentados alrededor de la mesa cuál era su opinión y luego tomó la decisión: “Creo que tenemos que hacerlo”.

Los ataques comenzaron dos días después.

Temor nuclear

Hasta tal punto ha impactado en el mundo la amenaza civilizatoria de la Administración Trump, que la cuenta de X 'Rapid Response 47' ha negado la información contenida en una publicación en la red social X que señalaba que el vicepresidente JD Vance “insinúa que Trump podría recurrir al uso de armas nucleares”.

“Literalmente, nada de lo que ha dicho aquí el @VP 'insinúa' tal cosa, pedazo de idiotas”, ha escrito la cuenta de respuesta rápida de la Casa Blanca en un mensaje que cita el post de 'Headquarters', la rebautizada cuenta de redes sociales que impulsó la campaña a la presidencia de la demócrata Kamala Harris, antes conocida como 'KamalaHQ'.