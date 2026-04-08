Día mundial de la empanada: ¿por qué se celebra el 8 de abril?

El Día Mundial de la Empanada se celebra cada 8 de abril, una fecha que rinde homenaje a uno de los platos más representativos de la cocina local. En Argentina, la empanada argentina es mucho más que una comida: es parte de la cultura, de los encuentros familiares y de la identidad de cada región.

Aunque su origen se remonta a recetas traídas por los colonizadores españoles —inspiradas a su vez en preparaciones árabes—, en Argentina la empanada adquirió características propias que la convirtieron en un ícono nacional. Cada provincia desarrolló su versión, con ingredientes y técnicas que reflejan tradiciones locales.

Entre las más reconocidas se encuentran la empanada salteña, jugosa y con papa; la tucumana, con carne cortada a cuchillo; la santiagueña, con un toque picante; y la mendocina, que suele incorporar huevo y aceitunas. Estas variantes muestran la diversidad gastronómica del país y el valor cultural de la receta.

La empanada también ocupa un lugar central en celebraciones, reuniones y eventos populares. Su practicidad y versatilidad la convierten en una opción elegida tanto en el ámbito familiar como en la gastronomía profesional, donde chefs y cocineros reinventan la receta con nuevas propuestas.

Cada 8 de abril, el Día Mundial de la Empanada invita a celebrar este plato que forma parte de la vida cotidiana de los argentinos, un símbolo de tradición que sigue vigente y se transmite de generación en generación.

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