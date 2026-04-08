La CGT define su estrategia judicial y evalúa una marcha por el Día del Trabajador

La conducción de la CGT se reunirá este jueves en la sede de Azopardo para delinear los próximos pasos frente a la judicialización de la reforma laboral y avanzar en la organización de las actividades por el Día del Trabajador, entre las que se evalúa una movilización el 30 de abril.

El encuentro del Consejo Directivo, integrado por más de 50 dirigentes, comenzará a las 14:30 y estará encabezado por Jorge Sola, Cristián Jerónimo y Oscar Argüello, según confirmaron fuentes sindicales.

Entre los principales temas a tratar figura el informe sobre las acciones judiciales contra la Ley de Modernización Laboral, así como la definición de una posible marcha hacia Plaza de Mayo en la víspera del 1° de Mayo.

La central obrera también analizará la situación de las obras sociales sindicales y distintos aspectos administrativos internos, en un contexto marcado por el conflicto con el Gobierno en materia laboral.

En relación con la reforma, la CGT viene de obtener un fallo favorable en primera instancia: el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63 dispuso la suspensión provisoria de cerca de 80 artículos de la normativa. Ante este escenario, el Gobierno prepara la apelación, mientras que la dirigencia sindical evalúa junto a sus asesores legales cómo sostener la estrategia en los tribunales.

En la previa del encuentro, Sola destacó que “más de 80 artículos vinculados a derechos individuales y colectivos se encuentran actualmente frenados por decisión judicial”, y subrayó que, mientras tanto, las indemnizaciones deben calcularse bajo el régimen anterior.

Con información de la agencia NA