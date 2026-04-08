eldiario.es
Sumate
Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.
EN VIVO Hay quórum en Diputados para tratar la reforma de la Ley de Glaciares
Este jueves

La CGT define su estrategia judicial y evalúa una marcha por el Día del Trabajador

  • La central obrera se reunirá para definir su estrategia frente a la reforma laboral y organizar las actividades por el 1° de Mayo. Entre las opciones, evalúan convocar a una movilización a Plaza de Mayo el 30 de abril.

La CGT en Plaza de Mayo
La CGT en Plaza de Mayo NA

elDiarioAR

0

La conducción de la CGT se reunirá este jueves en la sede de Azopardo para delinear los próximos pasos frente a la judicialización de la reforma laboral y avanzar en la organización de las actividades por el Día del Trabajador, entre las que se evalúa una movilización el 30 de abril.

El encuentro del Consejo Directivo, integrado por más de 50 dirigentes, comenzará a las 14:30 y estará encabezado por Jorge Sola, Cristián Jerónimo y Oscar Argüello, según confirmaron fuentes sindicales.

Entre los principales temas a tratar figura el informe sobre las acciones judiciales contra la Ley de Modernización Laboral, así como la definición de una posible marcha hacia Plaza de Mayo en la víspera del 1° de Mayo.

La central obrera también analizará la situación de las obras sociales sindicales y distintos aspectos administrativos internos, en un contexto marcado por el conflicto con el Gobierno en materia laboral.

En relación con la reforma, la CGT viene de obtener un fallo favorable en primera instancia: el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63 dispuso la suspensión provisoria de cerca de 80 artículos de la normativa. Ante este escenario, el Gobierno prepara la apelación, mientras que la dirigencia sindical evalúa junto a sus asesores legales cómo sostener la estrategia en los tribunales.

En la previa del encuentro, Sola destacó que “más de 80 artículos vinculados a derechos individuales y colectivos se encuentran actualmente frenados por decisión judicial”, y subrayó que, mientras tanto, las indemnizaciones deben calcularse bajo el régimen anterior.

Con información de la agencia NA

Etiquetas
Logo elDiarioAR

Necesitamos tu aporte económico para seguir haciendo periodismo de acceso libre

SUMATE ACÁ
stats