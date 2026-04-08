El Gobierno y las provincias mineras consiguieron el quórum para avanzar con la reforma de la Ley de Glaciares

El Gobierno y las provincias mineras parece tener allanado el camino para sancionar la reforma de la Ley de Glaciares. Es que el oficialismo y sus aliados sumaron 129 diputados para abrir el recinto de la Cámara baja y comenzar el debate. Se esperan entre 8 y 10 horas de discusión.

El cambio central que introduce la reforma es en la definición de qué se protege. La ley vigente establece una tutela amplia sobre glaciares y ambiente periglacial, sin distinción. El nuevo esquema propone limitar esa protección a los cuerpos de hielo que demuestren una “función hídrica efectiva”, delegando en las provincias la potestad de determinar qué queda alcanzado y qué no. En la práctica, implica pasar de una protección general a una protección condicionada, con un cambio en los criterios técnicos y en la autoridad que define las áreas vedadas a la actividad minera.

Cinco provincias con actividad minera y seis grandes mineras concentran concentra la expectativa por la reforma de la Ley de Glaciares. San Juan, Catamarca, Salta, Jujuy y Mendoza aparecen como los principales impulsores territoriales de la iniciativa. Y del lado empresario, el mapa se concentra en BHP, Glencore, Barrick Mining, Lundin Mining, Rio Tinto y McEwen Copper, con participaciones cruzadas y financiamiento común. El presidente de la Cámara Argentina de Industrias Mineras, Roberto Cacciola, afirmó ante el Congreso que el 75% de los proyectos cupríferos del país necesitan que “el tema glaciares se resuelva”.

El oficialismo aparece entusiasmado con el quórum porque le asegura un piso para la aprobación definitiva de la ley. Le resta durante la jornada atravesar los dardos que lance la oposición contra Manuel Adorni y las dudas sobre su patrimonio.

El grupo del apoyo que consiguió el Gobierno fue de sus diputados libertarios, más sus aliados de la UCR y el PRO. De sectores provinciales dieron el quórum los bloques Por Santa Cruz, Elijo Catamarca, Innovación Federal, y algunos legisladores de Provincias Unidas. El momento de la votación revelará los apoyos definitivos a la reforma, que podría generar quiebres incluso en el peronismo, que ya votó dividido en el Senado para la media sanción.

Noticia en desarrollo

MC