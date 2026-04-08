Trump anuncia que Irán no tendrá “uranio enriquecido” y amenaza con aranceles del 50% a países que den armas a Teherán

Donald Trump anuncia acuerdos con Irán y amenazas para quien le suministre armas. En dos publicaciones en Truth Social este miércoles a primera hora, el presidente de EE.UU. aseguró haber acordado con Irán que no tendrá uranio enriquecido, así como a colaborar para limpiar los restos radiactivos que permanecen en el país tras los bombardeos estadounidenses del pasado verano a las instalaciones nucleares iraníes.

“Estados Unidos colaborará estrechamente con Irán, país que, según determinamos, experimentó lo que será un cambio de régimen muy productivo”, afirmó el presidente de EE.UU.: “No habrá enriquecimiento de uranio, y Estados Unidos, en colaboración con Irán, desenterrará y retirará todo el 'polvo' nuclear profundamente enterrado (bombarderos B-2)”.

Según el presidente de EE.UU., esos restos radiactivos se encuentran “bajo una vigilancia satelital muy rigurosa (¡Fuerza Espacial!). No se ha tocado nada desde la fecha del ataque. Estamos negociando, y seguiremos negociando, el alivio de aranceles y sanciones con Irán. Muchos de los 15 puntos ya han sido acordados”.

El presidente de EE.UU., además, sostuvo que “a cualquier país que suministre armas militares a Irán se le impondrá un arancel del 50% inmediatamente sobre todos y cada uno de los productos que venda a EE.UU. con efecto inmediato. ¡No habrá excepciones ni exenciones!”.

No obstante, de acuerdo con la sentencia del Tribunal Supremo de EE.UU., Trump no puede usar atajos para decretar aranceles, con lo que difícilmente podrá imponer gravámenes “inmediatamente”.

Movimientos europeos

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, junto a un grupo de líderes de otros países como sus homólogos en Francia, Alemania, Italia, Canadá, Reino Unido, Países Bajos y Dinamarca, además de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, emitieron un comunicado conjunto en el que apoyan los esfuerzos diplomáticos“ y hacen ”una llamada a todas las partes a implementar el alto el fuego, incluido el Líbano“ y se comprometen a ”garantizar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz“.

En el comunicado, estos países dan “la bienvenida al alto el fuego de dos semanas” entre Estados Unidos e Irán, además de agradecer a Pakistán y “a todos los socios involucrados por facilitar este importante acuerdo”. Los países firmantes aseguran que “el objetivo ahora debe ser negociar un fin rápido y duradero de la guerra en los próximos días. Esto solo puede lograrse por medios diplomáticos”. “Instamos firmemente a avanzar rápidamente hacia un acuerdo negociado sustantivo. Esto será crucial para proteger a la población civil de Irán y garantizar la seguridad en la región. También puede evitar una grave crisis energética global”, señalan en el comunicado.