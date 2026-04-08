Ley de Glaciares: entregaron en Diputados una petición con miles de firmas contra la reforma y hay marcha frente al Congreso

El profesor universitario y especialista en Planeamiento y Sustentabilidad Marcelo Alejandro Corti hizo este martes entrega a un grupo de diputados nacionales de una petición con más de 67 mil firmas en contra de la reforma a la Ley de Glaciares, que se votará este miércoles en una sesión especial de la Cámara baja.

La petición, que el profesional inició en la plataforma Change.org, fue recibida por los diputados nacionales Mariela Coletta, María Inés Zigarán, Carolina Basualdo, Maximiliano Ferraro, Pablo Farías, Sabrina Selva y Andrea Freites.

“La movilización ciudadana refleja la creciente preocupación de la sociedad argentina ante el proyecto de modificación de la Ley de Protección de Glaciares (Ley 26.639), sancionada en 2010, que podría reducir su alcance y habilitar actividades industriales en zonas glaciares y periglaciares”, señala un comunicado.

“Los glaciares representan reservas estratégicas de agua dulce de las que dependen ríos, ecosistemas andinos y el abastecimiento hídrico de millones de personas. Su protección es una responsabilidad del Estado y un compromiso con las generaciones futuras”, concluye el documento.

El ingreso de la petición con decenas de miles de firmas ocurre en la antesala a la sesión especial de este miércoles en la cual el oficialismo y sus provinciales aspiran a convertir en ley la media sanción proveniente del Senado.

La izquierda convoca a una movilización frente al Congreso

Los distintos partidos políticos del Frente de Izquierda preparan una movilización en rechazo a la reforma a la Ley de Glaciares para este miércoles en las inmediaciones del Congreso, que incluye una vigilia hasta el momento de la votación en la Cámara de Diputados.

Se convocó a una primera concentración para las 13 hs frente al Palacio Legislativo, en tanto que a las 17 hs está prevista una marcha desde Avenida de Mayo y 9 de Julio hacia el Congreso, con permanencia en la calle hasta que se realice la votación.

Durante la vigilia se realizará un festival artístico con músicos comprometidos con la causa en contra del avance contra la Ley de Glaciares.

El ex diputado nacional Juan Carlos Giordano, referente de Izquierda Socialista, denunció que “el gobierno de Javier Milei pretende entregar por 30 años los glaciares a las mineras, modificando la ley vigente y articulándose junto al RIGI, con la complicidad de diferentes bloques patronales”

“¡No puede ser que se especule con la vida y los ecosistemas de nuestro país! Llamamos a garantizar una gran movilización para que no sé modifique la ley”, apuntó.

Por su parte, el diputado nacional del Frente de Izquierda Nicolás del Caño advirtió que “gobernadores y mineras, con coimas y lobby, quieren tirar abajo la ley que protege el agua de todo el país”.

“Su plan: saqueo, contaminación y destrucción. No lo podemos permitir. Mañana hay movilización. Hay que estar en la calle”, exhortó el dirigente del PTS.

En tanto, su compañero de bancada en el FIT Néstor Pitrola sostuvo que como “diputado obrero y socialista” llevará al recinto de la Cámara baja “la voz de los pueblos que luchan contra esta depredadora y colonial reforma de la Ley de Glaciares”.

“Ni con la audiencia trucha ni con este plenario de comisiones van a poder callar la voz de los luchadores. Mañana todos al congreso a defender el agua y los glaciares”, instó.

Un activista se trepó a un monumento en el Congreso

Un activista se trepó a un monumento situado en el Congreso de la Nación para colocar dos banderas a modo de protesta en rechazo a la reforma a la Ley de Glaciares.

Una de las banderas decía “Diputados: no traicionen a los argentinos”, mientras que la otra indicaba “La Ley de Glaciares no se toca”.

A raíz de esta situación hubo un operativo policial en el lugar, tras el cual el ambientalista de Greenpeace retiró ambas banderas del monumento y se bajó del mismo, mientras que trascendió que habrían detenido a siete activistas.

Con información de NA.

IG