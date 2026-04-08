“Las operaciones fueron normales”: declaró la escribana de Adorni y evitó responder sobre el origen del dinero

La escribana Adriana Mónica Nechevenko de Schuster aseguró que no hubo irregularidades en las operaciones inmobiliarias del jefe de Gabinete Manuel Adorni, tras declarar durante casi tres horas ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, aunque evitó dar precisiones sobre el origen de los fondos utilizados.

“Eso pregúntenle a él”, respondió la profesional al ser consultada por la prensa al salir de los tribunales de Comodoro Py.

Nechevenko fue citada como testigo en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Adorni, y su declaración se centró en su intervención en la certificación de dos propiedades: un departamento ubicado en el barrio porteño de Caballito y una casa en un country de Exaltación de la Cruz.

Según explicó, en el caso del departamento de la calle Miró al 500, la operación se realizó por 230.000 dólares y fue financiada en gran parte mediante una hipoteca privada. La escribana sostuvo que este tipo de mecanismos son habituales y que no implican irregularidades. “No hubo préstamo en efectivo, sino una hipoteca normal sin ningún problema”, afirmó.

La investigación judicial también puso el foco en el valor de escrituración del inmueble, que sería inferior al de mercado, y en una serie de visitas de la escribana a la Casa Rosada -al menos siete entre 2024 y 2025-, sobre las que prefirió no dar explicaciones públicas. “A mi cliente no le gustaría que hablar de eso”, dijo.

En paralelo, el fiscal Pollicita ordenó nuevas medidas de prueba y citó a declarar a las mujeres que habrían financiado las operaciones. Entre ellas se encuentran Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, quienes habrían aportado unos 200.000 dólares, cerca del 87% del valor del departamento, mediante un esquema de hipoteca con saldo de precio.

También deberán presentarse Graciela Isabel Molina de Cancio y su hija, Victoria Cancio, vinculadas a otro préstamo destinado a la compra de una propiedad anterior del funcionario.

La causa, que tramita en el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo, busca determinar la evolución patrimonial de Adorni y esclarecer el origen de los fondos utilizados en las operaciones inmobiliarias.

Como parte del expediente, en las últimas horas también declaró como testigo el exfutbolista Hugo Morales, quien aportó información sobre la venta previa del departamento de Caballito.