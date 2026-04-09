Nueva protesta en Caballito: estudiantes marcharán y harán una olla popular este jueves frente al departamento de Adorni

El Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras convocó a una nueva protesta para este jueves, desde las 14, frente a uno de los inmuebles del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el barrio porteño de Caballito. La jornada se realizará bajo la consigna “No hay plata para comer. No hay plata para cursar”, y será una continuidad de una serie de acciones que vienen desarrollando en rechazo a las políticas del Gobierno nacional.

La movilización tendrá lugar a escasas cuadras de la facultad, donde los estudiantes planean formar una fila en la puerta del edificio donde reside el funcionario. Según indicaron desde la organización, la modalidad busca visibilizar el malestar del sector estudiantil y reforzar el reclamo por la situación económica que atraviesan.

Entre las principales demandas, el Centro de Estudiantes apunta al congelamiento de la Beca Progresar y a lo que consideran arbitrariedades en su asignación durante los últimos dos años. En ese sentido, sostienen que el acceso al beneficio se volvió más restrictivo en un contexto de creciente deterioro del poder adquisitivo.

Como parte de la jornada, también se llevará adelante una olla popular destinada a estudiantes, docentes, nodocentes y vecinos del barrio. El objetivo es poner en evidencia las dificultades económicas que, según denuncian, afectan a amplios sectores de la comunidad, en particular en lo que respecta al acceso a la alimentación.

Desde la organización señalaron que este tipo de iniciativas se realizan de manera semanal, especialmente los días miércoles, cuando reparten comida a personas en situación de calle. No obstante, en esta ocasión decidieron sumar una nueva jornada para fortalecer la convocatoria y ampliar el alcance del reclamo.

La protesta contará además con un cierre cultural: a las 19 se presentará el músico y cantautor Juan Quintero frente al domicilio de Adorni, ubicado en la calle Miró al 500. De esta manera, la jornada combinará reclamos políticos, acciones solidarias y expresiones artísticas en un mismo espacio.