Caso Adorni: allanan sucursales de una inmobiliaria por la compra del departamento en Caballito

La Justicia ordenó allanamientos en tres sucursales de la inmobiliaria Rucci que intervinieron en la compra de un departamento del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el barrio porteño de Caballito, en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

La medida se dispuso luego de la declaración como testigo de la escribana Adriana Nechevenko de Schuster ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien busca determinar quiénes participaron en la intermediación de la operación y establecer el valor real de la transacción.

La investigación se enfoca en el financiamiento de la propiedad ubicada en la calle Miró al 500, adquirida mediante préstamos privados otorgados por cuatro mujeres mayores. Según se analiza en el expediente, sus ingresos, en algunos casos como jubiladas o empleadas públicas,no serían compatibles con los montos prestados al funcionario.

Durante su declaración, Nechevenko sostuvo que no tiene injerencia en el origen de los fondos y aseguró que, desde su rol profesional, las operaciones fueron “normales”, motivo por el cual certificó las escrituras.

En paralelo, la Justicia también dispuso el levantamiento del secreto bancario para profundizar la investigación sobre otros movimientos financieros de Adorni, entre ellos gastos vinculados a vuelos privados al exterior, como viajes a Nueva York y Punta del Este.

Con información de la agencia NA