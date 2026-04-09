El frágil alto el fuego pactado entre Trump e Irán se tambalea

“Las treguas son frágiles por naturaleza”. La frase, pronunciada este miércoles en la Casa Blanca por la secretaria de Prensa de Donald Trump, Karoline Leavitt, es elocuente para describir hasta qué punto la tregua se tambalea nada más haber sido anunciada por el presidente de EE.UU.

“Se trata de una tregua frágil”, dijo Leavitt: “Ya lo vimos en la guerra de 12 días entre Irán e Israel del año pasado. A veces se necesita tiempo para que estos altos el fuego se apliquen plenamente, y uno de los resultados de la Operación Furia Épica fue que desmantelamos por completo el centro de mando y control de Irán, lo que les dificulta transmitir mensajes a lo largo de la cadena de mando. Por eso yo recomendaría un poco de paciencia. Queremos que el alto el fuego se aplique y sea respetado por todas las partes lo antes posible”.

En relación con la reapertura del estrecho de Ormuz, que Irán está demorando por la ofensiva israelí en Líbano, la portavoz de la Casa Blanca arremetió contra lo que, según EE.UU., es un doble lenguaje de Teherán: “Es totalmente inaceptable. Y, una vez más, se trata de un caso en el que lo que dicen públicamente es diferente. En privado, observamos hoy un aumento del tráfico en el estrecho, y reitero la expectativa y la exigencia del presidente de que el estrecho se reabra de forma inmediata, rápida y segura. Esa es su expectativa, y se le comunicó en privado que eso es lo que está ocurriendo, y que esos comunicados públicos [de Irán cerrando el estrecho como respuesta a los ataques en Líbano] son falsos”.

En este sentido, se sucedieron informaciones a lo largo del día sobre un número limitado de barcos cruzando el estrecho, pero a últimas horas del día el Golfo no se había registrado una apertura del paso por parte de Irán.

Además, añadió Leavitt: “Líbano no forma parte del alto el fuego que se acordó entre todas las partes implicadas. Como saben, el primer ministro [israelí], [Benjamin] Netanyahu emitió anoche un comunicado en el que manifestaba su apoyo al alto el fuego y a los esfuerzos de Estados Unidos, y también aseguró al presidente que seguirá siendo un socio colaborador a lo largo de las próximas dos semanas”.

La Defensa Civil libanesa elevó a al menos 254 los muertos y 1.165 los heridos este miércoles en una oleada de bombardeos israelíes sin precedentes contra diferentes zonas del Líbano, donde Israel dice haber alcanzado más de cien objetivos en apenas diez minutos.

Las acusaciones de Washington se cruzaron con las de Teherán. Así, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmó que un alto el fuego o una negociación son “poco razonables” y acusó a EE.UU. de violar tres de las diez cláusulas pactadas.

“La propuesta de 10 puntos de Irán es una base práctica para gestionar las negociaciones y constituye el marco principal de estas conversaciones. Hasta ahora, se violaron tres de sus cláusulas: el alto el fuego en Líbano, la infiltración de un dron en el espacio aéreo iraní y la negación del derecho de Irán a enriquecer uranio”, expresó Ghalibafen la red social X: “Esta base práctica para gestionar las negociaciones fue clara y abiertamente violada antes de que comenzaran las negociaciones en sí mismas”.

En este sentido, está previsto que arranquen las negociaciones en persona este fin de semana en Islamabad. “Puedo anunciar que el presidente enviará a Islamabad este fin de semana a su equipo de negociación, encabezado por el vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance, el enviado especial [Steve] Wickoff y [Jared] Kushner [yerno de Trump], para mantener conversaciones. La primera ronda de esas conversaciones tendrá lugar el sábado por la mañana, hora local, y esperamos con interés esas reuniones presenciales”, anunció Leavitt.

El propio Vance, hablando con los periodistas en el vuelo de vuelta desde Hungría, afirmó sobre Líbano: “Creo que los iraníes pensaban que el alto el fuego incluía al Líbano, pero no fue así; nunca hicimos esa promesa”. Vance también dijo que Israel se ofreció a “autocontrolarse” en Líbano “porque quieren asegurarse de que nuestra negociación tenga éxito”.

Sobre Ormuz, Vance dijo que EE.UU. vio indicios de que está “empezando a reabrirse”. Y, sobre el mensaje del presidente del Parlamento iraní sobre violaciones del acuerdo de alto el fuego, señaló: “Si está frustrado por tres cuestiones, eso significa en realidad que hay mucho acuerdo. De hecho, me pregunto qué tal se le da el inglés, porque hay cosas que dijo que, francamente, no tenían sentido”.

A primera hora de este miércoles, Trump ya se había mostrado impaciente por anunciar acuerdos con Irán y amenazas para quien le suministre armas. En dos publicaciones en Truth Social, el presidente de EE.UU. aseguró haber acordado con Irán que no tendrá uranio enriquecido, así como a colaborar para limpiar los restos radiactivos que permanecen en el país tras los bombardeos estadounidenses del pasado verano a las instalaciones nucleares iraníes.

“Estados Unidos colaborará estrechamente con Irán, país que, según determinamos, experimentó lo que será un cambio de régimen muy productivo”, afirmó el presidente de EE.UU: “No habrá enriquecimiento de uranio, y Estados Unidos, en colaboración con Irán, desenterrará y retirará todo el 'polvo' nuclear profundamente enterrado (bombarderos B-2)”.

Según el presidente de EE.UU., esos restos radiactivos se encuentran “bajo una vigilancia satelital muy rigurosa (¡Fuerza Espacial!). No se tocó nada desde la fecha del ataque. Estamos negociando, y seguiremos negociando, el alivio de aranceles y sanciones con Irán. Muchos de los 15 puntos ya fueron acordados”.

El presidente de EE.UU., además, afirmó que “a cualquier país que suministre armas militares a Irán se le impondrá un arancel del 50% inmediatamente sobre todos y cada uno de los productos que venda a EE.UU. con efecto inmediato. ¡No habrá excepciones ni exenciones!”.

No obstante, de acuerdo con la sentencia del Tribunal Supremo de EEUU, Trump no puede usar atajos para decretar aranceles, con lo que difícilmente podrá imponer gravámenes “inmediatamente”.