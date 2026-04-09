La UTA anunció un paro de colectivos para este jueves y agrava la crisis del transporte en el AMBA

El transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volverá a verse afectado por un nuevo conflicto, luego de que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunciara un paro de colectivos que impacta en varias líneas. La medida se suma a un escenario ya complicado para los usuarios, marcado por una reducción del 30% en la frecuencia de los servicios.

La decisión del gremio fue comunicada a través de un documento en el que se informó que la retención de tareas rige desde las 00 de este jueves 9 de abril y alcanza a aquellas empresas que no hayan abonado la totalidad de los salarios correspondientes al mes de marzo. Según indicaron, el Gobierno había realizado pagos solo a algunas compañías, lo que derivó en un esquema desigual en el cumplimiento de los haberes.

Desde la UTA justificaron la medida al señalar que la falta de pago y la disminución de frecuencias generaron un fuerte malestar entre los usuarios, lo que derivó en situaciones de tensión y episodios de violencia contra los choferes. En ese contexto, remarcaron que la decisión apunta a garantizar el cobro de salarios y la defensa de los puestos de trabajo.

El conflicto también expone las dificultades estructurales del sistema de transporte, ya que, según el gremio, las empresas argumentan no haber recibido los subsidios correspondientes, tanto a nivel nacional como provincial. Esta situación impacta directamente en la prestación del servicio y en la regularidad de los pagos a los trabajadores.

En medio del paro, algunas líneas lograron mantener su funcionamiento habitual en la Ciudad de Buenos Aires, entre ellas la 64, 65 y 151, lo que permitió atenuar parcialmente el impacto de la medida en determinados corredores.

Por otro lado, se espera que a partir del jueves varias líneas comiencen a normalizar el servicio de manera progresiva, tanto en el ámbito nacional como provincial. Sin embargo, la incertidumbre persiste y los usuarios continúan enfrentando dificultades para trasladarse en un contexto de creciente conflictividad en el sistema de transporte público.

JIB