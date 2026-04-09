La escribana de Adorni se presentó otra vez en Comodoro Py y después dio detalles a la prensa: “Lo conozco hace 25 años”

La escribana de Manuel Adorni se presentó en Comodoro Py para ampliar su declaración y dijo que está “tranquila” con respecto a la investigación que encabeza la Justicia federal. Además, contó que al jefe de Gabinete lo conoce hace más de dos décadas y dio detalles de las operaciones de compra de los departamentos de la avenida Asamblea y la calle Miró, además de confirmar, tal como contó horas atrás elDiarioAR, que el funcionario es amigo de un hijo de una de las vendedoras, quien lo visitó en la Casa Rosada en octubre pasado.

Adriana Nechevenko, quien validó las escrituras de los dos inmuebles que posee Adorni en el barrio porteño de Caballito y en un country de Exaltación de la Cruz, ya se había presentado este miércoles ante el fiscal Gerardo Pollicita. Este jueves, volvió a los tribunales a presentar una documentación con “las fotocopias que tenía que dejar”.

“No voy a hacer declaraciones. Vine porque tenía que venir. Si me vuelven a llamar, volveré a venir. La Justicia está haciendo su trabajo. Yo estoy tranquila”, dijo Nechevenko en declaraciones periodísticas a la salida de los tribunales, pero un rato después, fue entrevistada en los estudios de Infobae TV.

Allí contó que hace 25 años conoce a Manuel Adorni a través de una empresa en la que el funcionario libertario trabajaba: “Para mí es Manu, no el jefe de Gabinete”.

En su relato, Nechevenko sostuvo que el funcionario hipotecó su departamento de la avenida Asamblea, en Parque Chacabuco, para comprar la casa en el country Indio Cua de Exaltación de la Cruz el 15 de noviembre de 2024. Además, detalló que quienes le prestaron a Adorni “US$100.000 a una tasa del 11% anual fueron dos mujeres, una policía retirada y su hija”, que les presentó ella misma y que el jefe de Gabinete cumple mensualmente con el pago de esos intereses.

La escribana dijo no saber “de dónde salió lo de las 12 cuotas” para la compra del departamento de la calle Miró, en Caballito. “Esto es lo que se llama a hipoteca por saldo de precio”. Y aclaró: “Tiene un plazo de un año para pagar, incluso entre las partes pueden plantear una prórroga. Fue sin interés, lo que es bastante común”.

“¿Qué quiere decir? Que una persona quiere comprar un inmueble, entrega un monto de acuerdo entre comprador y vendedor, obviamente menor al total de la de la operación, y el resto queda a pagar”, explicó.

Según Nechevenko, “nunca hubo cuota”, aunque sí había “un plazo de pago”, que era un año. Consideró también que “realmente fue sin interés”. “Después, incluso entre las partes, pueden acordar una prórroga y cambiar, si quieren, algunos términos”, agregó.

De acuerdo a Nechevenko, “no hubo dos personas que le prestaron plata, las vendedoras dicen 'en lugar de cobrar el total, cobro un porcentaje y el resto a un año'”. Además, reveló que a las vendedoras “las trajo él (por Adorni)”: “El hijo de una de las vendedoras es amigo de Adorni porque los chicos van al mismo colegio”, contó. Se trata de Pablo Martín Feijoo, hijo de la prestamista Beatriz Viegas, tal como informó este miércoles elDiarioAR, quien fue a Balcarce 50 el 22 de octubre del 2025, menos de un mes antes de que se escriture el inmueble. Ingresó a las 10.16 y se retiró a las 21.34. El mismo día ingresó a la sede del Gobierno la mujer del funcionario, Bettina Angeletti.

Beatriz Alicia Viegas y Claudia Sbabo son las dos mujeres que le vendieron a Adorni el departamento de la calle Miró al 500, prestamistas de los US$200.000 que les dieron al funcionario a través de una hipoteca sin intereses por el 87% del valor escriturado.

Nechevenko también justificó sus visitas a la Casa Rosada porque “había que hacer muchos trámites, poderes, cosas”. La profesional ingresó al menos siete veces a Balcarce 50 entre 2024 y 2025 para reunirse con el funcionario.

La primera visita fue el 30 de julio de 2024 y duró poco más de una hora; luego volvió el 19 de agosto y el 7 de octubre de ese año, en encuentros también registrados con horarios precisos de ingreso y egreso. En diciembre de 2024 se produjo una cuarta reunión, en un período en el que la escribana participaba en la operación de la casa en el country Indio Cuá.

Las visitas continuaron en 2025: el 27 de mayo se registró el encuentro más extenso —casi once horas dentro de la Casa Rosada— en paralelo a la escrituración del departamento de Caballito; luego hubo una reunión breve el 14 de julio y otra el 15 de septiembre, ambas de menos de media hora. Según los registros obtenidos vía acceso a la información pública, estos encuentros se produjeron en los mismos períodos en que se concretaron o avanzaron las operaciones inmobiliarias bajo investigación judicial, lo que puso el foco en el vínculo entre el funcionario y la profesional.

Sobre las operaciones que están bajo la lupa, dijo que no le parecieron “sospechosas”: “Si algo me parece sospechoso, no lo hago”, aseguró, y contó que presentó las operaciones ante la UIF (Unidad de Información Financiera), como marca la ley. Asimismo, la escribana negó que pueda llegar a quedar imputada por falso testimonio: “¿Por qué?”, se preguntó.

“Las cosas fueron bien hechas. Por eso vine acá, para negar que hubo cuotas y aclarar bien todo para evitar suspicacias o malentendidos”, concluyó Nechevenko.