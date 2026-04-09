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En medio del alto el fuego

Trump amenazó de nuevo a Irán con el “mayor ataque jamás visto” si Teherán no cumple “el acuerdo real alcanzado”

  • El presidente de Estados Unidos advirtió que mantendrá desplegadas fuerzas militares en torno a Irán hasta que se cumpla plenamente el acuerdo alcanzado y amenazó con lanzar una ofensiva “más grande y más fuerte” en caso de incumplimiento, al tiempo que aseguró que el estrecho de Ormuz seguirá abierto y que Teherán no desarrollará armas nucleares.

Donald Trump renovó sus amenazas a Irán.
Donald Trump renovó sus amenazas a Irán. EFE

Andrés Gil

Washington —

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El presidente de EE.UU., Donald Trump, amenazó a Irán en la noche de este miércoles desde Washington ante la falta de avances en el frágil alto el fuego alcanzado en las últimas horas entre Washington y Teherán.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, había afirmado el lunes que un alto el fuego o una negociación son “poco razonables” y acusó a EE.UU. de violar tres de las diez cláusulas pactadas.

Y Trump, a última hora en Washington, publicó en Truth Social: “Todos los buques, aeronaves y personal militar estadounidenses, junto con municiones, armamento y cualquier otro elemento que resulte adecuado y necesario para la persecución letal y destrucción de un enemigo ya considerablemente debilitado, permanecerán en sus posiciones, tanto en Irán como en sus alrededores, hasta que se cumpla íntegramente el ACUERDO REAL alcanzado”.

La advertencia de Trump a Irán en Truth Social.
La advertencia de Trump a Irán en Truth Social.

Y amenazó: “Si por cualquier motivo no fuera así, lo cual es muy improbable, entonces 'comenzará el ataque', a mayor escala, mejor y más fuerte de lo que nadie haya visto jamás. Se acordó, hace mucho tiempo, y a pesar de toda la retórica falsa que dice lo contrario: NO HABRÁ ARMAS NUCLEARES y el estrecho de Ormuz ESTARÁ ABIERTO Y SERÁ SEGURO. Mientras tanto, nuestro gran ejército se está reabasteciendo y descansando, esperando, de hecho, su próxima conquista”. 

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