Trump amenazó de nuevo a Irán con el “mayor ataque jamás visto” si Teherán no cumple “el acuerdo real alcanzado”

El presidente de EE.UU., Donald Trump, amenazó a Irán en la noche de este miércoles desde Washington ante la falta de avances en el frágil alto el fuego alcanzado en las últimas horas entre Washington y Teherán.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, había afirmado el lunes que un alto el fuego o una negociación son “poco razonables” y acusó a EE.UU. de violar tres de las diez cláusulas pactadas.

Y Trump, a última hora en Washington, publicó en Truth Social: “Todos los buques, aeronaves y personal militar estadounidenses, junto con municiones, armamento y cualquier otro elemento que resulte adecuado y necesario para la persecución letal y destrucción de un enemigo ya considerablemente debilitado, permanecerán en sus posiciones, tanto en Irán como en sus alrededores, hasta que se cumpla íntegramente el ACUERDO REAL alcanzado”.

Y amenazó: “Si por cualquier motivo no fuera así, lo cual es muy improbable, entonces 'comenzará el ataque', a mayor escala, mejor y más fuerte de lo que nadie haya visto jamás. Se acordó, hace mucho tiempo, y a pesar de toda la retórica falsa que dice lo contrario: NO HABRÁ ARMAS NUCLEARES y el estrecho de Ormuz ESTARÁ ABIERTO Y SERÁ SEGURO. Mientras tanto, nuestro gran ejército se está reabasteciendo y descansando, esperando, de hecho, su próxima conquista”.