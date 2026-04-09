Milei viajará a Israel para participar de los festejos por el Día de la Independencia

El presidente Javier Milei viajará este mes a Israel para participar de las celebraciones por el Día de la Independencia, en una visita oficial que se extenderá entre el 19 y el 22 de abril.

La información fue difundida por la Agencia Judía de Noticias y luego replicada por el propio mandatario en sus redes sociales. Durante su estadía, Milei fue invitado a participar de la tradicional ceremonia de encendido de antorchas, prevista para el 21 de abril.

Se tratará de la tercera visita oficial del jefe de Estado argentino a Israel, tras sus viajes de comienzos de 2024 y de junio de 2025. La gira se inscribe en el marco del fuerte alineamiento geopolítico de su gobierno con ese país y con Estados Unidos, una posición que el propio Milei ha enfatizado en reiteradas ocasiones.

En paralelo, medios israelíes señalaron que el Presidente podría aprovechar el viaje para avanzar con la inauguración de la embajada argentina en Jerusalén, aunque desde el gobierno local aclararon que el traslado de la sede diplomática aún no está confirmado.

En febrero pasado, el canciller israelí Gideon Sa'ar había destacado el vínculo bilateral y anticipado la visita del mandatario argentino. “Creo que 2025 fue el mejor año en las relaciones entre Israel y Argentina, y 2026 será aún mejor”, afirmó.

Para los actos oficiales también fue invitado el expresidente estadounidense Donald Trump, en el marco de las celebraciones que se realizarán tras el reciente alto el fuego con Irán.

Con información de la agencia NA