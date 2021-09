Rodríguez Larreta se reunió con Bill Clinton como parte de su gira por Estados Unidos

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se reunió este domingo con el expresidente de Estados Unidos Bill Clinton como parte de su gira por ese país, con la que busca recuperar la "economía del visitante" y reactivar la llegada de turistas internacionales, estudiantes y nómades digitales a la Ciudad de de Buenos Aires.

En el almuerzo que mantuvieron, Clinton y Rodríguez Larreta intercambiaron opiniones sobre la situación económica y política de la región.

Compartí un almuerzo con @BillClinton junto a @fstraface y Rolando González-Bunster, director de la @ClintonFdn. Durante este encuentro tuvimos la oportunidad de intercambiar nuestras visiones acerca de la situación política y económica de Argentina y la región. pic.twitter.com/0qgrHHK5sz — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) 26 de septiembre de 2021

El expresidente norteamericano destacó la competitividad de Argentina en la "producción de alimentos y la exportación de servicios basados en el conocimiento", según se informó en un comunicado.

Participaron también Fernando Straface, secretario general y de Relaciones Internacionales de la Ciudad, y Rolando González-Bunster, director de la Fundación Bill Clinton.

El almuerzo se gestó a partir del vínculo del jefe de Gabinete de la Ciudad, Felipe Miguel, y de Straface con González-Bunster, argentino radicado en Estados Unidos que fue a la Universidad de Georgetown con Bill Clinton y es director de la fundación que lleva el nombre del expresidente, que busca promover la agenda de desarrollo sostenible a través del trabajo coordinado entre gobiernos, sector privado y organizaciones de la sociedad civil.

Como parte de su gira por Estados Unidos, Rodríguez Larreta se reunió el viernes último con el actual titular del BID, Mauricio Claver-Carone, artífice del multimillonario préstamo del FMI al Gobierno de Mauricio Macri en 2018.

Claver-Carone, exasesor de Donald Trump y hoy a cargo del BID, había reconocido que la administración republicana fue determinante para que la gestión de Macri recibiera el salvataje del FMI.

En tanto, Rodríguez Larreta comentó con Clinton la reunión que había mantenido el pasado viernes en Washington con John Kerry, enviado especial para el Clima de Estados Unidos.

También conversaron sobre el recientemente lanzado Plan de Acción Climática de la Ciudad, con el que Buenos Aires se compromete a reducir a la mitad sus emisiones para 2030 y convertirse en carbono neutral hacia 2050.

Según se informó, este lunes Rodríguez Larreta se reunirá con Fred Dixon, Presidente de NYC & Company, organización oficial de marketing de destinos y oficina de visitantes y convenciones para los cinco distritos de la ciudad de Nueva York, y con Susan Seagal, presidenta y CEO de Americas Society/Council of the Americas, e integrantes del Council of the Americas.

CRM con información de la agencia Télam