Rosario reprogramó su 8M por la amenaza narco

Rosario, como todos los años, también iba a celebrar hoy su movilización por el 8M, pero la violencia narco de los últimos días, que se cobró la vida de dos taxistas y dejó gravemente herido a un colectivero, hizo que las organizadoras decidieran suspender el evento de hoy, por considerar que no están dadas las condiciones de seguridad, y convocar a una gran asamblea el lunes.

La Asamblea Lesbotransfeminista reprogramó la marcha por el “Día Internacional y plurinacional de trabajadorxs mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales, intersex, no binaries, afros y originarias” para acompañar las medidas de fuerza definidas por los sindicatos frente a la gravísima situación que atraviesa la ciudad de Rosario, informó Elciudadanoweb.com.

“Queremos manifestar nuestra profunda solidaridad con las familias de los trabajadores asesinados y de quien hoy pelea por su vida. Exigimos a los gobiernos nacional, provincial y municipal que reviertan la espiral de violencia en que nuestra ciudad está sumida desde hace años, con políticas serias, sin atajos, sin apelar a discursos cargados de mayor violencia”, señalaron en un comunicado y convocaron a una gran asamblea este lunes 11 a las 18 en La Toma (Tucumán 1349).

“Hoy paramos porque nuestras vidas valen. Basta de muertes, construyamos un país donde todas las personas podamos vivir en paz, con salud, educación, trabajo, vivienda y derechos. ¡Sin vida digna no hay libertad!”, agregaron.

Desde la Asamblea Ni Una Menos Santa Fe también resolvieron postergar la marcha y el acto del 8M. “La falta de transporte público en nuestra ciudad, por las razones que son de público conocimiento, imposibilita a muchxs compañerxs el traslado para asistir a la marcha y acto del 8M”, señalaron.

“Hoy seremos marea y tsunami en las redes con la consigna sin derechos no hay libertad. Unides contra el plan de ajuste, el hambre, la violencia y la represión de Milei y sus cómplices. Ante un gobierno que va contra nuestros derechos, permanecemos en alerta y movilizadas. Estaremos informando a través de los medios y las redes nuestras próximas actividades”, indicaron.

La violencia narco de los últimos días

Un chofer de la línea K de trolebuses de la ciudad de Rosario fue baleado en la cabeza este jueves por un sujeto que se hizo pasar por un pasajero. El conductor, de 39 años, se fue internado y se encuentra en grave estado.

Frente a este caso de inseguridad, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) convocó a un paro de transporte urbano e interurbano por tiempo indeterminado.

Pocas horas antes, mataran a dos taxistas. La primera víctima fue Héctor Figueroa (43 años), quien el martes fue asesinado a balazos a las 23 tras dejar a un pasajero, que se bajó en Flammarión y Lamadrid, donde se escapó con el asesino.

Al día siguiente al mismo horario, a Alejandro Celentano (32) lo encontraron sin vida con un disparo en la cabeza tras llevar a dos clientes a Marcelo T. de Alvear y Garmendia. Luego, los autores del crimen escaparon.

El periodista de La Nacion, Germán de los Santos, especializado en temas de narcotráfico marcó un dato peculiar: ambos ataques se cometieron con sello mafioso y usando balas de la policía.

La UTA adelantó que no hay ánimo para levantar el paro

En este contexto, el secretario general del sindicato, Sergio Copello, enfatizó que la decisión de continuar o cesar la medida de fuerza no estará determinada por declaraciones o promesas de funcionarios. “Para el Ministerio de Seguridad parece que está todo bien, pero nosotros ponemos el cuerpo”, se quejó

Copello adelantó que es poco probable que el gremio levante en breve el paro en el servicio de colectivos dispuesto desde el fin de la tarde del jueves tras el ataque a balazos contra el chofer de la línea K.

“Estamos muy mal. Ya no hay palabra, proyecto ni idea que nos pueda convencer de volver a trabajar fácilmente. Al mediodía evaluaremos cómo seguir, pero esto no da para más”, señaló.

Copello se quejó de que el Ministerio de Seguridad de la provincia no se haya comunicado con el gremio, aunque admitió que el intendente Pablo Javkin llamó para solidarizarse.

La medida de fuerza se va a levantar cuando los propios colectiveros decidan, no en base a declaraciones de funcionarios, agregó el titular de UTA respecto de los anuncios sobre refuerzos de seguridad en la ciudad hechos por el ministro del área en la provincia, Pablo Cococcioni.

“A la medida la manejamos nosotros, no la maneja la Provincia ni la Municipalidad. Vamos a evaluar qué hacer. Esto no da para más, pero no solo para los colectiveros. Afecta a todos los trabajadores que están en la calle ganándose el pan día a dia, como les pasó a los dos compañeros taxistas asesinados. Le puede pasar a cualquiera”, insistió Copello. “Para el Ministerio de Seguridad parece que está todo bien, pero nosotros ponemos el cuerpo”, siguió con el reproche a las autoridades santafesinas.

