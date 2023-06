Ruta del dinero: confirman al camarista Llorens para definir si se reabre la causa

La Cámara Federal porteña ratificó al juez Mariano Llorens en la causa en la que debe resolver si acepta a una organización social como querellante por la denominada Ruta del Dinero, donde la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue sobreseída.

Sobreseyeron a Cristina Fernández de Kirchner en la causa que investiga la ruta del dinero

La expresidenta había recusado a Llorens por “temor de parcialidad”, debido a intervenciones anteriores en expedientes vinculados y por haber pedido -en minoría- su desafuero y detención en la causa por los viajes de aviones presidenciales a Santa Cruz durante su mandato.

Llorens se opuso a la recusación y este jueves su colega, el camarista Eduardo Farah en un fallo unipersonal confirmó su continuidad en lo que resta por resolver del expediente.

Una asociación civil, Bases Republicanas -vinculada a Juntos por el Cambio y que no forma parte del expediente- apeló el sobreseimiento de la titular del Senado y pidió que siga bajo investigación. Llorens había sido objetado para intervenir en la decisión de aceptar o no a Bases Republicanas como querellante, y de admitir en ese caso su apelación.

El camarista Farah desestimó la recusación, argumentando que la toma de posición en otros expedientes “podrá compartirse o no”, pero “ésta no es la vía ni la sede pertinente para discutirlo”. “Lo dirimente, a estos fines, es que no hay en ello -de por sí- un signo claro de parcialidad que habilite la procedencia de una vía restrictiva como la recusación”, subrayó.

El expediente principal es la causa en la que el juez Sebastián Casanello, a instancias del fiscal Guillermo Marijuan y con el consentimiento de la AFIP y la Unidad de Información Financiera (UIF) sobreseyó a la exmandataria tras una extensa investigación.

LC con información de agencia NA