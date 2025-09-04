“Vamos a seguir peleando más allá de la ley”: la calle y el Congreso, cerca de voltear el veto de Milei a la Emergencia en Discapacidad

Un inflable gigante de una silla de ruedas de colores frente al edificio del Congreso es el símbolo de la lucha de las personas con discapacidad y este jueves está cerca de cumplir su objetivo: la sanción definitiva de la Ley de Emergencia nacional y la derrota del veto de Javier Milei. Por primera vez en 20 años el Poder Legislativo está a puntor de voltear un veto presidencial en el país.

“Estamos acá con mucha expectitiva porque caiga el veto, la ley se tiene que concretar rápidamente”, dice desde un costado de la plaza Natt Rodríguez, referente de la Red en Discapacidad, y adelanta a elDiarioAR que la sanción de la norma es un paso más en una lucha que aún parece tener mucho recorrido: “Vamos a seguir peleando”, asegura ante las sospechas de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) desde que salieron los audios de Diego Spagnuolo acusando de coimas a Karina Milei.

“El lunes hicimos una actividad en la ANDIS donde exigimos la reincorporación de los 600 trabajadores despedidos y la reinstalación de las persones a las que les dieron de baja su pensión. La auditoria del Gobierno fue discriminatoria y persecutoria. Esperamos que salga la ley y seguiremos peleando contra el desguace de la ANDIS y los derechos laborales y de las personas con discapacidad”, remata Rodríguez.

La ley de Emergencia actualiza la pensión en discapacidad, que está congelada en $270.000. Además implica la posibilidad de que la pensión sea compatible con un trabajo. También actualiza el nomenclador de los profesionales —como los acompañantes terapéuticos— que hoy en día está en unos 3000 pesos la hora.

Esas medidas, junto con otras, están a punto de concretarse si finalmente esta tarde de jueves los senadores aprueban por más de dos tercios de los votos la insistencia de la ley, que ya contó con el visto bueno abrumador en Diputados.

El golpe a Milei es inminente, porque a poco de comenzar la sesión, el debate se abrió con una votación preliminar de 62 votos afirmativos contra apenas 8 negativos. Por la lista de oradores, se estima que la votación sería pasadas las 16 de este jueves.

La marcha de las personas con discapacidad, familiares y trabajadores del sector comenzó al mediodía con la instalación de la silla de ruedas por parte del Foro Permanente, que es la agrupación de los centros para personas con discapacidad. Con certificado de discapacidad hay unas 5 millones de personas, el 16% de la población total. Y alrededor de un millón son los que están cobrando pensiones contributivas, pero ya hay 60.000 recortadas. Las bajas son de quienes no se presentaron a chequear la pensión porque nunca les llegó la información.

La lucha de las personas con discapacidad comenzó meses atrás, con movimilizaciones esporádicas al Congreso y a las inmediaciones de la Casa Rosada. La pelea del sector tuvo un impulso con los jubilados, que cada miércoles realizan una marcha frente al Palacio Legislativo. Semanas atrás compartieron una manifestación cuando la Cámara de Diputados aprobó la insistencia a la Emergencia en Discapacidad pero rechazó el aumento jubilatorio, que también fue vetado por el Gobierno.

Fue, entonces, una jornada con gusto semiamargo, que hoy sería por completo dulce al lograr voltear el veto de Milei.

MC