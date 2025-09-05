eldiario.es
El Senado dio media sanción a un proyecto para ponerle límites a los decretos

  • La iniciativa opositora, que fue respaldada en el recinto por la totalidad del kirchnerismo, parte de la UCR, el PRO y bloques provinciales, busca morigerar la utilización de la herramienta que le sirve al Gobierno para saltear al Poder Legislativo.

elDiarioAR

0

El Senado le dio la tarde de este jueves media sanción al proyecto que modifica el régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia (DNU), de delegación legislativa y de promulgación parcial de leyes por 56 votos afirmativos, ocho negativos y dos abstenciones.

La iniciativa opositora, que fue respaldada en el recinto por la totalidad del kirchnerismo, parte de la UCR, el PRO y bloques provinciales, busca arrinconar al gobierno de Javier Milei y morigerar la utilización de la herramienta que le sirve al Gobierno para saltear al Poder Legislativo.

Con información de la agencia NA

