El Senado dio media sanción a un proyecto para ponerle límites a los decretos

El Senado le dio la tarde de este jueves media sanción al proyecto que modifica el régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia (DNU), de delegación legislativa y de promulgación parcial de leyes por 56 votos afirmativos, ocho negativos y dos abstenciones.

La iniciativa opositora, que fue respaldada en el recinto por la totalidad del kirchnerismo, parte de la UCR, el PRO y bloques provinciales, busca arrinconar al gobierno de Javier Milei y morigerar la utilización de la herramienta que le sirve al Gobierno para saltear al Poder Legislativo.

Con información de la agencia NA