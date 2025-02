El Gobierno fracasó en su intento de que el Senado trate el pliego de Ariel Lijo para la Corte Suprema

El Gobierno tenía previsto convocar una sesión para este viernes, último día del período de extraordinarias, con el objetivo de tratar la designación de Ariel Lijo para la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, según informó parlamentario.com, las expectativas del oficialismo se desmoronaron en las últimas horas, al punto de que una alta fuente reconoció que no lograrían el quórum necesario. La decisión final trascendió poco antes del mediodía: la sesión, que nunca había sido convocada formalmente, quedó cancelada.

El Gobierno busca completar cuanto antes las vacantes en el máximo tribunal, y la vía elegida sería el decreto. En caso de que el Senado no apruebe los nombramientos, el Ejecutivo publicaría las designaciones en el Boletín Oficial la próxima semana, antes del inicio del período ordinario, cuando ya no podría hacerlo. No obstante, Lijo no estaría dispuesto a asumir en esas condiciones, ya que su nombramiento quedaría condicionado a la renovación legislativa. De renunciar a su actual cargo para asumir en la Corte, no podría luego regresar al fuero federal.

Por su parte, García-Mansilla, quien también tenía dudas sobre esta modalidad de designación, habría sido persuadido para aceptar. En ese escenario, el lugar inicialmente destinado a Lijo sería ocupado por otro jurista afín al oficialismo, que asumiría por decreto.

La candidatura de Lijo parecía encaminada la semana pasada, cuando su dictamen logró nueve firmas en el Senado, entre ellas las de Carlos Espínola, Beatriz Ávila, Carlos Arce, Ezequiel Atauche, Juan Carlos Romero, Lucía Corpacci, Sergio Uñac, Claudia Ledesma Abdala y el radical Eduardo Vischi. Sin embargo, resultó significativo que senadores en los que el oficialismo confiaba, como Guadalupe Tagliaferri, Martín Lousteau o Mariana Juri, no rubricaran su apoyo. Tampoco lo hicieron figuras clave del kirchnerismo, como Anabel Fernández Sagasti, Alicia Kirchner, Juliana di Tullio ni el presidente del bloque de Unión por la Patria, José Mayans.

En los últimos días, la resistencia del interbloque opositor terminó por cerrar las puertas de la Corte a Lijo. En un contexto donde el presidente Javier Milei aparece debilitado, el peronismo optó por no concederle una victoria política.

MM