Terremotos en Venezuela: son 6 los argentinos muertos y hay 7 con búsqueda de paradero

Una misión consular humanitaria de la Cancillería Argentina trabaja desde el sábado en Venezuela “para relevar las necesidades de asistencia de la colectividad argentina, documentar a los ciudadanos y colaborar con las familias en la búsqueda de paraderos, el acompañamiento de heridos y la asistencia a los familiares de personas fallecidas” tras los terremotos, informó el canciller Pablo Quirno.

A través de su cuenta de X, Quirno indicó que dos funcionarios ya iniciaron contacto con los ciudadanos que reportaron la pérdida de familiares o solicitaron la búsqueda de paraderos, así como con los adultos mayores a quienes se les brindaba asistencia a través de Cáritas Venezuela.

Además, se espera poder realizar una visita consular a ciudadanos detenidos.

Hasta el momento se reportaron:

215 solicitudes de asistencia via e-mail y celular

Solicitudes de búsqueda de paradero: 7

Ciudadanos encontrados : 4

: Registro de fallecidos: 6 muertos

Situación de vulnerabilidad: 5 (3 grupos familiares con niños más 2 individuos)

Situaciones de menores no acompañados y/o en situación de vulnerabilidad: 1

Hospitalizados: 1

Documentación de emergencia, autorizaciones de salida de Venezuela para ciudadanos indocumentados: 4

Cantidad de llamados ofreciendo enviar ayuda humanitaria a Venezuela: 34

El canciller informó que, “a fin de acompañar a todas las familias que lo necesiten” se encuentra habilitado el siguiente celular de emergencia en Venezuela: +58 414-2387145. Si bien Quirno no proporcionó detalles sobre la identidad de los seis argentinos fallecidos en Venezuela, se conoció en las últimas horas que tres de ellos son los dos hijos y la esposa del jugador de fútbol Lucas Trejo.

El perro Bart y el rescate de dos menores de entre los escombros en Venezuela

La misión humanitaria argentina desplegada en Venezuela logró rescatar con vida a dos menores de entre los escombros, que permanecían atrapados bajo una estructura colapsada, en medio de las tareas de asistencia tras los terremotos que devastaron la costa norte del país caribeño.

El operativo se concretó el domingo por la tarde y contó con la participación de infantes de marina argentinos y de Bart, uno de los perros especializados en búsqueda y rescate que integra el contingente nacional.

El equipo se dirigía hacia otro sector asignado cuando recibió un pedido de urgencia de personal de Protección Civil de Venezuela, que había detectado indicios de personas con vida entre los escombros.

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Defensa, Bart ingresó a un túnel abierto en la estructura derrumbada, marcó presencia positiva y permitió redireccionar la excavación hacia el lugar exacto donde se encontraban las víctimas.

La intervención posibilitó el rescate con vida de los dos menores, quienes permanecían atrapados en la construcción colapsada. Finalizada la operación, el perro recibió un reconocimiento de las autoridades venezolanas por su desempeño durante la misión.

El contingente argentino participa de una misión de respuesta humanitaria que incluye tareas de búsqueda, asistencia y apoyo a los equipos locales e internacionales desplegados en las zonas más afectadas por los sismos.

La Cancillería también envió una misión consular para asistir a la comunidad argentina en Venezuela, relevar necesidades de los ciudadanos y colaborar con las familias que aún buscan a sus seres queridos.

Hasta el momento, cuatro argentinos fueron rescatados en el país caribeño, mientras que seis fallecieron y otras siete personas continúan siendo buscadas. Además, se registraron más de 200 pedidos de asistencia de connacionales.