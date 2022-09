Toma de colegios en CABA: Larreta aseguró que su gobierno va a ser “inflexible”

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, subrayó que van a ser “inflexibles” ante los alumnos que mantengan las tomas de escuelas y remarcó que “no hay diálogo ante la extorsión”, ante lo cual afirmó que “los días de clase que se pierdan van a ser recuperados”.

Sigue el conflicto en las escuelas porteñas y organismos de Derechos Humanos denuncian "persecución"

“Hay algunas escuelas de la Ciudad que están siendo tomadas por grupos muy chicos de estudiantes, en muchos casos apoyados por adultos irresponsables que al día de hoy le están sacando el derecho de estudiar a casi 5 mil alumnos”, sostuvo el mandatario de la Ciudad.

En declaraciones a la prensa, el referente del PRO ratificó su postura intransigente ante la ocupación de instituciones educativas como forma de reclamo: “No vamos a dialogar con los que anulan el diálogo. Con las escuelas que volvieron a su actividad habitual retomamos el diálogo, el diálogo que siempre tuvimos”.

“Con los que mantengan las tomas vamos a ser inflexibles. No hay diálogo ante la extorsión. No vamos a permitir que pequeños grupos marquen el ritmo de la educación en la Ciudad”, destacó.

Asimismo, Rodríguez Larreta insistió en que “los padres que alientan, apoyan a los chicos en estas medidas violentas van a tener que hacerse cargo del daño que sus hijos están provocando”.

Los primeros años de aprendizaje son los más importantes: 10 mil chicos de 4° grado de 250 escuelas están siendo evaluados en su capacidad para leer y comprender textos, dos herramientas que son la base para su futuro. Una Argentina mejor se construye desde las aulas. — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) 30 de septiembre de 2022

El jefe de Gobierno porteño anticipó que “los días de clase que se pierdan van a ser recuperados”.

“Los problemas hay que encararlos, reconocerlos y se solucionan trabajando, dialogando, nunca desde el autoritarismo y la violencia”, planteó.

Al incluir en su análisis de la situación el conflicto mapuche y el que protagonizó el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático de la Argentina (SUTNA), Rodríguez Larreta expresó: “Respecto a la sucesión de hechos de violencia que vimos esta semana, me angustia mucho, me preocupa mucho ver a la Argentina así, pero no perdamos perspectiva, son grupos minoritarios”.

“La gran mayoría de los argentinos no quiere esto, repudiamos estas situaciones de violencia, el uso del apriete, la extorsión.

Por suerte es una Argentina que está terminando, que es minoritaria y no tengo dudas de que con la mayoría de los argentinos vamos a salir adelante“, concluyó.

HAY UN MODELO DE PAÍS QUE SE ESTÁ ACABANDO pic.twitter.com/yELOKxzrAN — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) 29 de septiembre de 2022

Por su parte, sobre el envío de patrulleros a escuelas tomadas, la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, indicó que “la policía no fue en enviada por ninguno de los miembros del Poder Ejecutivo a las escuelas”.

“La policía en la única instancia en la que tuvo un rol en la toma de las escuelas fue cuando la fiscalía del fuero Penal y Contravencional usó y solicitó el servicio de notificación a aquellas familias que habían sido denunciadas por el gobierno de la Ciudad por ser responsables del patrimonio, de la seguridad y de los costos en los que incurre el Estado cuando hay una medida de fuerza como el cierre de una escuela”, sostuvo Acuña.

Consultada sobre la presentación judicial con formato de hábeas corpus que hizo ayer la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para lograr que sean retirados los agentes policiales de la puerta de las escuelas, Acuña sostuvo que “es un disparate, no tiene que ver ni con la situación, ni con el contexto, ni con la herramienta en particular”.

A su vez, consideró que “cerrar una escuela por la fuerza, de forma violenta como significa una toma, es un acto ilegal”.

Y resaltó: “Nosotros lo que estamos haciendo es enseñarles a los chicos a convivir en democracia a través del diálogo, a través de la participación, pero no a través de la fuerza”.

En la presentación de los avances del Programa de Fluidez y Comprensión Lectora, Rodríguez Larreta indicó que el objetivo del proyecto es “atender la situación de los problemas de alfabetización”.

“A partir de la pandemia la situación de la educación es crítica; tuvo un impacto muy grande en el aprendizaje de todos los chicos”, continuó.

Y detalló que el programa comenzó con ocho encuentros de capacitación docente y actualmente “hay 10.000 estudiantes de cuarto grado de 250 escuelas públicas y privadas que están siendo evaluados en su capacidad para leer y comprender textos”.

A partir de los resultados, “dividimos a los chicos en tres niveles y les sumamos horas de clase a los que no cumplan los objetivos que debieran tener para su edad”, señaló y agregó que a fin de año se evaluarán los avances para ver “el impacto del programa”.

Con información de agencias.

