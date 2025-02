Tuiteros de Milei festejaron la suspensión del show de Milo J: burlas y pedidos de que la ex-ESMA vuelva a ser de la Armada

El Gobierno nacional suspendió el show gratuito de Milo J en la ex-ESMA, alegando falta de autorización y problemas de seguridad. El artista denunció maniobras falsas y criticó la decisión. La Justicia avaló la medida, generando rechazo en organismos de Derechos Humanos. El evento fue cancelado entre tensión y operativos. Los tuiteros seguidores de Javier Milei celebraron la cancelación.

“AJAJAJAJAJAJAJAJAJAAJ”, fue el posteo Daniel Parisini, conocido como “Gordo Dan”, un médico de 32 años de Santiago del Estero que no ejerce su profesión y es un militante de La Libertad Avanza (LLA), además de figura clave para el Gobierno en la difusión de la ideología que profesa. Parisini conduce el programa de streaming *La Misa*, desde donde ataca al kirchnerismo, al feminismo y a cualquier opositor del presidente de la Nación.

El tuit fue una respuesta a un posteo del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que dice: “Hemos presentado una medida cautelar para suspender el recital que se iba a realizar hoy en el Museo de la Memoria por no tener la autorización y las medidas de seguridad correspondientes. Se trata de un espacio que depende del Estado Nacional y ya nadie tiene privilegios para realizar este tipo de actos políticos al margen de la ley”.

A continuación, otros tuiteros y trolls mileístas expresando su apoyo a la cancelación del recital de Milo J. Algunos de ellos, inclusive, pidieron que el predio vuelva a pertenecer a la Armada.

La Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) fue uno de los principales centros clandestinos de detención, tortura y exterminio durante la última dictadura militar en Argentina (1976-1983). Está ubicado en el barrio porteño de Núñez, donde miles de personas fueron secuestradas, torturadas y desaparecidas por el terrorismo de Estado.

Actualmente, el predio se llama Espacio Memoria y Derechos Humanos, y es el sitio de memoria más grande de la Argentina, dedicado a la preservación de la verdad y la justicia. Alberga museos, archivos y organismos de derechos humanos, y busca concientizar sobre los crímenes de la dictadura, promoviendo la democracia y los derechos humanos en Argentina.

La tristeza de la madre del artista

La mamá de Milo J apareció en un video pidiendo al borde del llanto a los adolescentes y niños que estaban en la puerta del espacio de memoria que volvieran a sus casas porque el Gobierno había dispuesto camiones hidrantes y motos para reprimirlos.

“Ya sabemos todos que se suspendió, no lo suspendimos nosotros, el Gobierno nacional fue a presentar una medida cautelar a la Justicia, la Justicia de estos tiempos le dio la razón por ahora, sin preguntarnos, sin pedir papeles, sin absolutamente nada, y le dio el aval para que se suspenda este show. Así que por favor, a todos los que vinieron, se los agradezco de corazón, a todos los que están viniendo, por favor, no vengan, vuelvan para sus casas la manera más tranquila, trajeron policías, trajeron camiones hidrantes, trajeron motos. Lo que menos queremos es que les pase nada, a ninguno de ustedes, les pido que me ayuden a transmitir esto”, dijo la madre de Milo J en un vivo de Instagram que se viralizó.

